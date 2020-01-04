Фахівці розповіли, нa яких авто нe вaртo «мoргaти» дальнім свiтлoм



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Далеко не вся оптика переносить такі моргання без наслідків

«Моргання» дальнім світлом – умовний знак, який знайомий всім водіям. Таким чином автомобілісти сигналізують один одному про те, що на дорозі стоять інспектори, або про те, що водій забув вимкнути дальнє світло. Але важливо знати, що далеко не на всіх автомобілях можна так моргати фарами.

Які фари «не люблять» моргання

Далеко не вся оптика переносить такі моргання без наслідків. Мова в першу чергу йде про ксенонові фари. Вони влаштовані таким чином:

основна колба, в яку закачаний газ – ксенон;

два електроди, до яких підключені два контакти – плюс і мінус;

ззаду лампи встановлений високовольтний «блок розпалу».

Процес роботи ксенонової лампи можна назвати горінням електричної дуги в інертному газі. Суть її роботи полягає в тому, що на контакти, що знаходяться всередині і розташовані один навпроти одного, подається дуже високий електричний розряд. Між контактами з’являється електрична дуга, яка в ксеноні починає горіти яскравим світлом. Ксенон загоряється поступово, тому що потрібно трохи часу, протягом якого дуга «запалюється» в газі.

До чого призведе моргання ксеноном

Перехід ксенонової оптики від одного режиму в інший характеризується різким стрибком енергії і високовольтним імпульсом для іонізації газу. Оскільки моргання дальнім світлом – це перехід від одного режиму роботи освітлювального приладу в інший декілька разів, то в ксеноновій фарі відбувається кілька стрибків енергії, що негативно впливає на термін її служби. В результаті цього оптика швидко прийде в непридатність.

З якими ксеноновими фарами можна моргати

Але існують такі ксенонові фари, які дозволяють моргати далеким світлом, не завдаючи шкоди оптиці. Вони називаються «біксенон». Їх пристрій відрізняється від ксеноновим оптики тим, що одна лампа працює в режимі як далекого, так і ближнього світла, тому перемикання як такого не відбувається. У момент перемикання світла з ближнього на дальній соленоїд просто рухає шторку в оптиці. Тобто активується електромеханічний пристрій, що не має до самої лампи і режиму її роботи ніякого відношення. Ще раз підкреслимо, що моргання дальнім світлом не впливає на термін служби фари в тому випадку, якщо світловий потік регулюється шторкою, в результаті чого стрибків енергії не відбувається. водії звикли моргати дальнім світлом в різних ситуаціях. Але при переході на ксенонові фари важливо пам’ятати, що така звичка погано позначається на терміні служби авто.

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