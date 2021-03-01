Через нетверезого пішохода у Києві зіштовхнулися пʼять авто

Дорожньо-транспортна пригода сталася на проспекті Перемоги

Пʼять автомобілів постраждало в дорожньо-транспортній пригоді, що сталася у столиці в ніч на 1 березня.

Як повідомила на своїй сторінці в Facebook Валерія Шевчук, ДТП сталося з вини п'яного пішохода, який намагався перебігти проїжджу частину.

«Нетверезий чоловік перебігав проспект Перемоги. У лівій смузі його дзеркалом зачепив Mitsubishi і полетів вправо в Suzuki. Зупинилися, розставили знаки аварійної зупинки, пішохода забрала швидка. І тут в третій смузі їде Таврія, водій не встиг зреагувати і врізався в ліву сторону Suzuki. він полетів в 4-ю смугу, подряпав бік Volkswagen і вдарився у відбійник. А ззаду їхав Lexus, який врізався в задню частину Таврії. Всього 5 машин, Лексус поїхав на евакуаторі», – розповіла очевидець аварії. На місці працювали Патрульна поліція, швидка допомога та слідчо-оперативна група.

Як повідомлялось раніше, учора під колеса одразу двох автомобілів біля метро «Видубичі» попав чоловік, який не став користуватися розміщеним поруч підзесним переходом.