  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Невідомі пограбували приймальню депутатки Київради

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Злочинці вдерлися до приймальні депутатки Київради&nbsp;Ірини Никорак - Невідомі пограбували приймальню депутатки Київради
    Злочинці вдерлися до приймальні депутатки Київради Ірини Никорак
    Фото з відкритих джерел

    Колеги депутатки по фракції вважають пограбування дивним

    Із приймальні депутатки Київської міської ради від «Європейської солідарності» Ірини Никорак невідомі викрали п’ять ноутбуків. Про це повідомив лідер фракції «ЄС», заступник голови КМДА Володимир Прокопів.

    На його думку, це пограбування «досить дивне».

    «Чому дивне? Тому що злодіїв не зацікавив сейф, вони не намагалися шукати коштовностей, не звернули увагу на офісну техніку. Зловмисники вкрали виключно п'ять ноутбуків і навіть не подумали поцупити зарядні пристрої до них», – зазначив Прокопів.

    Він припускає, що мета викрадення – пошук інформації, яка могла б дискредитувати Никорак і партію «Європейська солідарність».

    Прокопів закликав правоохоронців до якнайвидшого розслідування злочину та пошуку винних.

    Читайте також: Шановні кияни, будьте готові до нових виборів!
    Теги: Київрада
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Невідомі пограбували приймальню депутатки Київради