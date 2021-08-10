Невідомі пограбували приймальню депутатки Київради

Колеги депутатки по фракції вважають пограбування дивним

Із приймальні депутатки Київської міської ради від «Європейської солідарності» Ірини Никорак невідомі викрали п’ять ноутбуків. Про це повідомив лідер фракції «ЄС», заступник голови КМДА Володимир Прокопів.

На його думку, це пограбування «досить дивне».

«Чому дивне? Тому що злодіїв не зацікавив сейф, вони не намагалися шукати коштовностей, не звернули увагу на офісну техніку. Зловмисники вкрали виключно п'ять ноутбуків і навіть не подумали поцупити зарядні пристрої до них», – зазначив Прокопів.

Він припускає, що мета викрадення – пошук інформації, яка могла б дискредитувати Никорак і партію «Європейська солідарність».

Прокопів закликав правоохоронців до якнайвидшого розслідування злочину та пошуку винних.