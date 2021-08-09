Стало відомо, скільки рішень ухвалила новообрана Київрада до канікул

Секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко назвав головні рішення Київради

Із початку роботи нової каденції Київської міської ради IX скликання депутатським корпусом було ухвалено 2 218 рішень за 15 пленарних засідань. Про це повідомив заступник міського голови – секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко на своїй сторінці у Facebook.

За словами заступника міського голови, було підтримано нагальні питання Києва з метою забезпечення сталого розвитку столиці.

«Серед головного – були ухвалені бюджет столиці, програма економічного і соціального розвитку міста, відкориговані існуючі міські цільові програми та прийняті нові на наступні роки. Здійснено модернізацію механізму електронних петицій. Запущено конкурси на посади директорів шкіл. Також відбулося оновлення списків присяжних усіх районних судів для безперервного здійснення правосуддя. Закріплено понад 300 гектарів зелених зон та відведено десятки земельних ділянок для закладів соціальної сфери. А також залучено понад 500 мільйонів гривень до бюджету від продажу та оренди землі у столиці», – зазначив Бондаренко.

Заступник мера переконаний, що абсолютно всі депутати прийшли до Київської міської ради, передусім з метою покращити життя міста, а прийняті рішення мають бути на користь киян, тому саме ця ідея повинна об’єднувати кожного у сесійній залі.

Як повідомлялося, на засіданні 22 липня депутати Київської міської ради не ухвалили жодного рішення. Це сталося вперше в роботі Київради нинішнього скликання. Причина – депутати не дійшли спільної думки щодо проєкту рішення про склад постійних комісій Київської міської ради і заблокували трибуну.

Продовження пленарного засідання Київради попередньо заплановане на 31 серпня. Усі перенесені питання будуть розглянуті в обов’язковому порядку.

Засідання Київради 22 липня стало останнім перед канікулами – депутати будуть відпочивати до вересня.

Також Київська міська рада звернеться до Верховної Ради України щодо надання дозволу на проведення пленарних засідань та постійних комісій в онлайн-режимі.