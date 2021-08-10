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    Думки вголос

    Шановні кияни, будьте готові до нових виборів!

    • Леонід Ємець

      Народний депутат 7 і 8 скликань

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На мешканців столиці очікують нові вибори? - Шановні кияни, будьте готові до нових виборів!
    На мешканців столиці очікують нові вибори?

    Вибори покажуть, чи падають рейтинги влади і президента з його політсилою

    Між іншим перевибори Київради можуть бути зовсім незабаром.

    Алгоритм простий.

    Вже не секрет, що офіс Президента Володимир Зеленський планує призначити свою людину на посаду КМДА.

    Що буде всупереч Конституції, але коли їх це зупиняло…

    Це серпень чи початок вересня.

    Після чого Київрада своїм рішенням перекине більшість повноважень з КМДА на виконкоми.

    Має таке право згідно закону.

    Ну і переселить саму КМДА кудись за Лук‘янівку. (Вже і місце заготовано;)

    Але і у новопризначеного голови КМДА є повноваження показати зубки.

    Особливо за підтримки усієї державної машини і офісу Президента.

    Казначєйство не пропускатиме кошти, правоохоронці пропишуться у комунальних підприємствах ну і таке інше..

    Результатом всього цього буде колапс ну і перевибори Київради, як інструмент залякування\примусу депутатів.

    Так що будьте готові, шановні кияни, незабаром продемонструвати електоральні тенденції в реальних виборах.

    Там і побачимо чи ростуть чи падають рейтинги влади і Президента з його політсилою;)))

    Джерело: Блог Леоніда Ємця

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    Теги: Київрада вибори Володимир Зеленський КМДА кияни Офіс президента
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    Шановні кияни, будьте готові до нових виборів!