Названо найпопулярніші серед велосипедистів дороги Києва графіка



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У вихідні кількість велосипедистів у Києві зросла, а в будні - впала

У вихідний день на вулицях Києва стало на 15% більше велосипедистів, ніж торік. Такі результати підрахунку велосипедистів навесні 2019 року, який провела ГО «Асоціація велосипедистів Києва».

Підрахунок велосипедистів проводиться в Києві навесні та восени з 2014 року. Це дослідження дає змогу виявити динаміку кількості користувачів велосипеда, порівняно з попередніми роками. Завдяки підрахунку можна також визначити, куди люди їздять велосипедом, чи вдягають вони шоломи, скільки з них рухаються тротуарами, в якому одязі вони їздять та скільки серед них жінок і чоловіків.

«У травні 2019 року протягом двох годин підрахунку на 22 перехрестях Києва було нараховано 2833 велосипедистів у будній день та 3430 велосипедистів у вихідний день. Якщо порівняти це з минулим роком, то динаміка є позитивною у вихідний день: кількість велосипедистів, які проїхали на 22 перехрестях, зросла на 15% (з 2984 до 3430). У будній день ми навпаки зафіксували невеликий спад на 8% (з 3091 до 2833)», - йдеться в повідомленні.

У будній та вихідний дні підрахунку найпопулярнішими точками були Пішохідний, Північний мости, міст Патона та перетин вулиці Сабурова та Бальзака.

Найменше велосипедистів проїжджало на площі Слави, на перетині вулиць Кирилівської та Юрківської, Січових стрільців та Чорновола.

Як повідомлялося, визначено переможця інвестиційного конкурсу зі створення велосипедної мережі «bike-sharing» в Києві. Ним стало Товариство з обмеженою відповідальністю NextBike. Переможець інвестконкурсу зобов’язується створити мережу з 264 пунктів прокату із 2000 велосипедів. Пункти прокату велосипедів мають бути розташовані в десяти районах столиці. Орієнтовна вартість реалізації проекту зі створення мережі «bike sharing» становить близько 33 млн грн.