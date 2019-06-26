Інспектори «Київреклами» пересядуть на велосипеди



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Велосипеди надано громадським велопрокатом NextBike

Інспектори КП «Київреклама» відтепер виявлятимуть незаконні рекламні засоби, пересуваючись містом на велосипедах. Про це повідомив начальник Управління з питань реклами Київської міської держадміністрації Олександр Смирнов.

«Від сьогодні завдяки чудовій ініціативі громадського велопрокату NextBike наші інспектори з легкістю пересуватимуться містом та будуть швидше виявляти незаконну рекламу. Велосипед – це і екологічний вид транспорту, і здоровий спосіб життя. Враховуючи те, що в «Київрекламі» працюють молоді та завзяті хлопці й дівчата, ця ініціатива стала їм дуже до вподоби. Ще раз хочу окремо подякувати проекту NextBike за таку можливість. Приємно, що є люди, які розділяють нашу ідею й ладні допомагати навіть просто так, заради однієї спільної ідеї – гарного й комфортного міста», – зазначив Смирнов.

Начальник управління також додав, що за кожним інспектором закріплений певний район, а рекламних засобів, що встановлені із порушенням норм, в Києві близько 60 тис. (з них більшість – вивіски, їх налічується близько 26 тисяч, банерів – 17 тисяч, інша фасадна реклама – близько 6 тисяч). Інколи інспектори днями на виїзді та все одно не встигають проінспектувати все, що у плані, через трафік, а за наявністю велосипеда цей час може значно зменшитись.

Своєю чергою, директор громадського велопрокату Олексій Кушка зазначив, що мета їх компанії полягає в закріплені в свідомості містян, що велосипед – це частина транспортної системи міста, більш мобільний, екологічний, ефективний і, найголовніше, економний спосіб пересування.

«Сподіваємося, використання велосипеда державними або міськими структурами в повсякденній роботі допоможе більш ефективно та ще швидше здійснювати свої повноваження на благо громади. А своїм безпосереднім прикладом допоможе досягти цієї мети», – додав Кушка.

Як повідомлялося, за останніх кілька років у Києві демонтували загалом майже 36 тисяч рекламних носіїв.