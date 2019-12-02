Листопад у Києві встановив п’ять температурних рекордів



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Усі місяці цього року в Києві виявились теплішими за кліматичну норму

Середньомісячна температура листопада у Києві становила +4,6 градуси, що вище за кліматичну норму на 2,5 градуси. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

Температурний режим цьогорічного листопада у столиці був досить контрастним, бо перша декада виявилась теплішою за кліматичну норму майже на 6 градусів, друга – на 5 градусів, а вже з третьої декади розпочалось різке зниження до зимових температур.

Найхолодніше було 22-го числа, коли мінімальна температура опустилась під ранок до мінус 9,7°С, а найтепліше – 6 листопада, коли максимальна температура піднялась після полудня до +19,4 градусів, що стало рекордним значенням для цього дня.

Загалом у листопаді було 5 температурних рекордів.

У Києві на проспекті Науки за місяць випало 28 мм опадів, що склало 55% кліматичної норми.

Кліматологи зазначили, що з грудня минулого року по нинішній листопад усі місяці виявились теплішими за кліматичну норму.

Як повідомлялося, за прогнозом синоптиків, грудень цього року очікується тепліший, ніж зазвичай. Похолодання і сніг скоріше за все прийдуть з 15 грудня.