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    Листопад у Києві встановив п’ять температурних рекордів

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    Листопад у Києві встановив п’ять температурних рекордів

    Усі місяці цього року в Києві виявились теплішими за кліматичну норму

    Середньомісячна температура листопада у Києві становила +4,6 градуси, що вище за кліматичну норму на 2,5 градуси. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

    Температурний режим цьогорічного листопада у столиці був досить контрастним, бо перша декада виявилась теплішою за кліматичну норму майже на 6 градусів, друга – на 5 градусів, а вже з третьої декади розпочалось різке зниження до зимових температур.

    Найхолодніше було 22-го числа, коли мінімальна температура опустилась під ранок до мінус 9,7°С, а найтепліше – 6 листопада, коли максимальна температура піднялась після полудня до +19,4 градусів, що стало рекордним значенням для цього дня.

    Загалом у листопаді було 5 температурних рекордів.

    У Києві на проспекті Науки за місяць випало 28 мм опадів, що склало 55% кліматичної норми.

    Кліматологи зазначили, що з грудня минулого року по нинішній листопад усі місяці виявились теплішими за кліматичну норму.

    Як повідомлялося, за прогнозом синоптиків, грудень цього року очікується тепліший, ніж зазвичай. Похолодання і сніг скоріше за все прийдуть з 15 грудня.

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