У Мадриді стартує конференція з питань клімату



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Конференція сторін Рамкової конвенції про зміну клімату пройде 2-16 грудня у Мадриді

На конференцію зберуться лідери країн-учасниць Рамкової конвенції ООН зі зміни клімату

Із 2 по 16 грудня в Мадриді пройде Конференція сторін Рамкової конвенції про зміну клімату. Її учасники розглянуть шляхи активізації зусиль із досягненню положень Паризької угоди по клімату 2015 року. Про це повідомляє пресслужба ООН.

На конференцію зберуться лідери країн-учасниць Рамкової конвенції ООН зі зміни клімату, а також тисячі експертів, представників громадянського суспільства і приватного сектору.

25-я сесія сторін Конвенції, відомої як COP 25, спочатку повинна була пройти в столиці Чилі Сантьяго. Рішення про перенесення зустрічі в Мадрид було ухвалено буквально за місяць до її початку: в зв'язку з протестами в Чилі влада країні заявили, що не зможе забезпечити проведення кліматичного форуму. Хоча місцем його проведення стала столиця Іспанії, роль голови все ж залишилася за Чилі.

Учасниками Конференції мають бути обговорені заходи, які дозволять якомога швидше скоротити забруднення навколишнього середовища і стримати потепління клімату. Ухвалюючи Паризьку хартію, держави пообіцяли до кінця сторіччя утримати підвищення температури в межах 1,5 -2 градусів за Цельсієм, до 2030 року на 45 відсотків скоротити викиди парникових газів, а вже до 2050 року досягти нульового рівня їх викидів.

«Ми повинні в терміновому порядку задіяти всі інструменти багатостороннього співробітництва, щоб перетворити СОР 25 на майданчик, де будуть ухвалені більш амбітні зобов'язань в сфері боротьби зі зміною клімату, і вивести світ на шлях до низьковуглецевого і сталого розвитку», - заявила Виконавчий секретар Рамкової конвенції ООН зі зміни клімату Патрісія Еспіноса.