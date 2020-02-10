Нові «іспанські» ліхтарі в Маріїнському парку виявились китайськими (фото)



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Нові ліхтарі в Маріїнському парку

У Маріїнському парку встановили китайські ліхтарі за значно завищеною ціною

Нові ліхтарі в Маріїнському парку, які КП «Київміськсвітло» називало іспанськими, зроблені в Китаї, де вони коштують удвічі дешевше.

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook архітекторка Дарина Недозим.

Вона відшукала в інтернет-магазині «Alibaba» такі самі ліхтарі китайського виробництва, як підрядник встановив у Маріїнському парку.

«Отже, нові «іспанські» ліхтарі в Маріїнському. Чому «іспанські» в дужках? Тому що вони китайські від п'яточок до маківкі… Найбільш допитливі зможуть порахувати ціну в зборі. Якщо навіть взяти максимально вказану, то виходить: декоративний низ опори $100 + стовп $780 = $880 (=21560грн) і світильник $100 (2450 грн). За договором з підрядником, який можна подивитись тут, нам все це впихують, відповідно, по 45109 грн за опору і по 13349 грн за світильник», - написала Недозим.

Вона додала, що світильники «іспанські» тому, що на сайті китайського виробника вони називаються «Іспанський стиль». «Хоча, скоріше за все, постачальник якісь бумажки собі намалював на все це щастя, але привід вимагати експертизи і розслідування точно є», - зазначила архітектора.

Як відомо, у вересні 2019 року «Київміськсвітло» за результатами тендеру замовило ТОВ «Будівельна компанія Тесла» капітальний ремонт зовнішнього освітлення Маріїнського парку в Печерському районі за 18,41 млн грн. Найбільша сума пішла на паркові ліхтарі – 12,63 млн грн. При цьому «Київміськсвітло» повідомляло, що в парку встановлені опори виробництва Іспанії.

Декоративні опори DHU-08 3.35m купили по 44 174 грн, світильники Palacio 40W 4000K 500mA – по 13 085 грн, а декоративні кронштейни Norte – по 8 756 грн. Отже, ліхтар з одним світильником коштує 57 259 грн, а з двома на кронштейні – 79 100 грн.

Як пишуть «Наші гроші», у Європі такі світильникі Palacio 40 SMD LEDs 3030 2D, Philips Multileds Lumileds можна придбати за 300 євро, або 8 тис. грн за курсом. Це на 5 тис. грн дешевше від вартості ліхтарів у кошторисі «Київміськсвітла», де їх вартість вказана 13 085 грн без ПДВ. Тобто ліхтар з китайським стовпом та двома філіпсівськими світильниками коштував би 36 тис. грн (на першому фото).

В Україні подібні ліхтарі з трьома світильниками продаються по $800, або 20 тис грн.

Єдиним конкурентом було харківське ТОВ «Геліон-Електро», причому ніхто не знижував ціну на аукціоні.

Створена в березні 2018 року столична «Будівельна компанія Тесла» належить Івану Шкелебею із смт Міжгір’я на Закарпатті, а керує нею Аліна Леденьова. Загалом із червня 2019 року вона отримала підрядів виключно «Київміськсвітла» на суму 79,91 млн грн.

Із 2019 року компанія фігурує в кримінальному провадженні щодо відмивання коштів, ухилення від податків та зловживання владою чи службовим становищем як одне з довгого переліку підприємств з ознаками фіктивності. За даними слідства, у 2017-2018 роках ці підприємства не мали працівників, офісів, складів, обладнання, сировини та матеріалів, а також не сплачували податків. Доходи отримували лише їхні директори.