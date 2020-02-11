Скандал із ліхтарями в Маріїнському: «Київміськсвітло» доказує, що вони іспанські документ



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Оприлюднено документи, згідно з якими встановлені ліхтарі нібито іспанського виробництва, а не китайського

Комунальне підприємство «Київміськсвітло» опублікувало документи на нові ліхтарі, встановлені у Маріїнському парку наприкінці 2019 року.

Як повідомляє у Facebook комунальна корпорація «Київавтодор», до складу якої входить «Київміськсвітло», до початку робіт у підприємстві розробили проєкт робіт. Також отримано експертний звіт (від Державного підприємства «Спеціалізована державна експертна організація – Центральна служба Української державної будівельної експертизи» Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 20.07.2019 №00-0680-19/КД).

«Жодних зауважень щодо необхідності погодження проектної документації з органами охорони культурної спадщини від ДП «Спеціалізована державна експертна організація – Центральна служба Української державної будівельної експертизи» не надходило», - наголосили у КП «Київміськсвітло».

Роботи з капітального ремонту виконувала ТОВ «Будівельна компанія Тесла» (договір від 27.09.2019).

Зазначається, що підрядник закупив ліхтарі іспанського виробництва, які і встановив у парку.

«Київміськсвітло» оприлюднило офіційні паспорти світильника, кронштейна та опор, які встановлені в Маріїнському парку.

У коментарі під цим дописом архітекторка Дарина Недозим вказала, що згідно з оприлюдненими документами, опори и кронштейни вироблені в грудні 2019 року, коли вони вже стояли в парку.

Як відомо, у вересні 2019 року «Київміськсвітло» за результатами тендеру замовило ТОВ «Будівельна компанія Тесла» капітальний ремонт зовнішнього освітлення Маріїнського парку в Печерському районі за 18,41 млн грн. Найбільша сума пішла на паркові ліхтарі – 12,63 млн грн. При цьому «Київміськсвітло» повідомляло, що в парку встановлені опори виробництва Іспанії.

Декоративні опори DHU-08 3.35m купили по 44 174 грн, світильники Palacio 40W 4000K 500mA – по 13 085 грн, а декоративні кронштейни Norte – по 8 756 грн. Отже, ліхтар з одним світильником коштує 57 259 грн, а з двома на кронштейні – 79 100 грн.

Проте, як з’ясувала архітекторка Дарина Недозим, нові ліхтарі в Маріїнському парку, які КП «Київміськсвітло» називає іспанськими, зроблені в Китаї, де вони коштують удвічі дешевше.

Вона відшукала в інтернет-магазині «Alibaba» такі самі ліхтарі китайського виробництва, як підрядник встановив у Маріїнському парку.