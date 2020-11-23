Названо ТОП-5 локацій Києва з найчистішим повітрям

У столиці України ще є екологічно чисті місця

Попри те, що Київ часто серед лідерів у світових рейтингах за рівнем забруднення повітря, у столиці України є екологічно чисті місця.

Голова постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної політики Костянтин Яловий склав підбірку 5 локацій, де завжди чисте повітря. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Теремки

Спальний мікрорайон на околицях Голосієва славиться своїми «зеленими легенями», поруч - величезний ліс, ВДНГ, парк «Феофанія» та Національний музей архітектури та побуту. Через все це тут порівняно чисто.

Гідропарк

Величезна зелена зона посеред Дніпра завжди характеризується низьким рівнем забрудненості повітря. У щомісячних звітах ЦГО імені Срезневського він традиційно вважається найчистішою локацією міста. Воно й не дивно - тут немає житлової та промислової забудови, всюди рекреаційні зони з пляжами.

Троєщина

Попри значну житлову забудову вважається однією з найчистіших локацій столиці. Близькість до Дніпра та Броварських лісів роблять свою справу. В останні роки тут облаштували десяток парків. Залишилось тільки звести метро, бо величезний потік транспорту з Троєщини забруднює сусідні райони міста.

Виноградар

Цей масив на Півночі міста відомий великою кількістю лісів та парків. Традиційно, він один з найчистіших в Києві. Проте, останніми роками тут ведеться побудова нових спальних районів та ТРЦ, а кількість зелених зон неухильно зменшується. Існує небезпека, що після добудови двох станцій метро девелопери захочуть звести тут велику кількість ЖК.

Пуща-Водиця

Це не тільки легендарний ліс в Оболонському районі, а й мікрорайон, де проживають люди. Тут немає висотної забудови, промислових підприємств, тому стан повітря чудовий.

Нагадаємо, вранці 19 листопада Київ знаходився на 13 місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря. Про це свідчили дані ресурсу Iqair, що відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу.

Станом на ранок 23 листопада столиця України перебуває на 49 місці місці в цьому рейтингу.