Київ на 13 місці в рейтингу міст світу з найбруднішим повітрям

Рівень забруднення повітря в Києві значно перевищує норму

Станом на 9 годину 19 листопада Київ знаходиться на 13 місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря.

Про це свідчать дані ресурсу Iqair, що відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу.

Наразі індекс забруднення повітря в Києві становить 124 при нормі у 50. Рівень забруднення характеризується як «нездоровий для чутливих груп».

Як зазначають спеціалісти Укргідрометцентру, характер погоди 19 листопада не сприятиме накопиченню шкідливих домішок у приземному шарі повітря.

Нагадаємо, увечері 17 листопада Київ знаходився на 28 місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря.