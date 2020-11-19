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    Київ на 13 місці в рейтингу міст світу з найбруднішим повітрям

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    Тумани сприяють накопиченню шкідливих домішок у повітрі Києва - Київ на 13 місці в рейтингу міст світу з найбруднішим повітрям
    Тумани сприяють накопиченню шкідливих домішок у повітрі Києва
    Фото з відкритих джерел

    Рівень забруднення повітря в Києві значно перевищує норму

    Станом на 9 годину 19 листопада Київ знаходиться на 13 місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря.

    Про це свідчать дані ресурсу Iqair, що відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу.

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    Наразі індекс забруднення повітря в Києві становить 124 при нормі у 50. Рівень забруднення характеризується як «нездоровий для чутливих груп».

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    Як зазначають спеціалісти Укргідрометцентру, характер погоди 19 листопада не сприятиме накопиченню шкідливих домішок у приземному шарі повітря.

    Нагадаємо, увечері 17 листопада Київ знаходився на 28 місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря. 

    Теги: екологія Київ рейтинг повітря
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