Названо райони Києва з найбруднішим повітрям у жовтні (список)
Де у Києві було небезпечно дихати в жовтні
Загальний рівень забруднення повітря в Києві в жовтні характеризувався як високий. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського ДСНС України.
У жовтні спостереження за забрудненням атмосферного повітря в Києві проводились на 16 постах. Для визначення забрудненості повітря за місяць було відібрано і проаналізовано 6662 проби.
Перевищення допустимих концентрацій яких домішок було в жовтні
У жовтні з 20 домішок, які визначались лабораторіями обсерваторії, перевищення середньодобових гранично-допустимих концентрацій (ГДКс.д.) відмічалось з:
- діоксиду азоту – у 2,5 раза,
- фенолу – 1,5 раза,
- діоксиду сірки – у 1,3 раза,
- формальдегіду – у 1,3 раза,
- оксиду азоту – у 1,2 раза.
Максимальні разові концентрації діоксиду азоту у жовтні становили:
- на вул. Каунаській – 2,1 ГДКм.р.,
- на вулиці Інженера Бородіна – 1,7 ГДКм.р.,
- на вул. Семена Скляренката – 1,6 ГДКм.р.,
- ще на семи постах максимальні концентрації діоксиду азоту досягали 1,0-1,4 ГДКм.р.
Максимальні концентрації оксиду вуглецю відмічені:
- на рівні 1,7 ГДКм.р. – на проспекті Перемоги (поблизу метро Святошин),
- 1,1 ГДКм.р. – на вул. Семена Скляренка.
З сірководню максимальні концентрації зареєстровані на рівні 1,2-1,3 ГДКм.р.:
- на вул. Інженера Бородіна,
- вул. Семена Скляренка.
З фенолу на рівні 1,2 ГДКм.р. відмічені на вул. Семена Скляренка.
Де в Києві найбільш забруднене повітря
Високим забрудненням повітрям у жовтні відзначалися райони:
- вул. Семена Скляренка,
- вул. Каунаської,
- Деміївської площі,
- Оболонського проспекту,
- Бессарабської площі,
- проспекту Перемоги (поблизу метро Святошин),
- бульвару Лесі Українки,
- вулиці Олександра Довженка (поблизу метро Шулявка),
- площі Перемоги,
- вулиці Академіка Стражеска.
Підвищений рівень забруднення повітря фіксувався на:
- вул. Попудренка,
- вул. Інженера Бородіна.
- Низьким забрудненням повітря характеризувались проспект Науки (поряд з метеомайданчиком обсерваторії) та Гідропарк (район поблизу мосту метро та автомагістралі).
«Порівняно з вереснем 2020 р. спостерігалось незначне зниження забрудненості повітря. Порівняно з жовтнем 2019 р. рівень забруднення атмосферного повітря знизився більш суттєво за рахунок зниження вмісту фенолу, формальдегіду та діоксиду сірки», – повідомили фахівці обсерваторії.
Нагадаємо, у жовтні Київ кілька днів поспіль перебував у числі міст із найбруднішим повітрям.