Названо райони Києва з найбруднішим повітрям у жовтні (список)

Бессарабська площа у списку районів із найбільш забрудненим повітрям

Де у Києві було небезпечно дихати в жовтні

Загальний рівень забруднення повітря в Києві в жовтні характеризувався як високий. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського ДСНС України.

У жовтні спостереження за забрудненням атмосферного повітря в Києві проводились на 16 постах. Для визначення забрудненості повітря за місяць було відібрано і проаналізовано 6662 проби.

Перевищення допустимих концентрацій яких домішок було в жовтні

У жовтні з 20 домішок, які визначались лабораторіями обсерваторії, перевищення середньодобових гранично-допустимих концентрацій (ГДКс.д.) відмічалось з:

діоксиду азоту – у 2,5 раза,

фенолу – 1,5 раза,

діоксиду сірки – у 1,3 раза,

формальдегіду – у 1,3 раза,

оксиду азоту – у 1,2 раза.

Максимальні разові концентрації діоксиду азоту у жовтні становили:

на вул. Каунаській – 2,1 ГДКм.р.,

на вулиці Інженера Бородіна – 1,7 ГДКм.р.,

на вул. Семена Скляренката – 1,6 ГДКм.р.,

ще на семи постах максимальні концентрації діоксиду азоту досягали 1,0-1,4 ГДКм.р.

Максимальні концентрації оксиду вуглецю відмічені:

на рівні 1,7 ГДКм.р. – на проспекті Перемоги (поблизу метро Святошин),

1,1 ГДКм.р. – на вул. Семена Скляренка.

З сірководню максимальні концентрації зареєстровані на рівні 1,2-1,3 ГДКм.р.:

на вул. Інженера Бородіна,

вул. Семена Скляренка.

З фенолу на рівні 1,2 ГДКм.р. відмічені на вул. Семена Скляренка.

Де в Києві найбільш забруднене повітря

Високим забрудненням повітрям у жовтні відзначалися райони:

вул. Семена Скляренка,

вул. Каунаської,

Деміївської площі,

Оболонського проспекту,

Бессарабської площі,

проспекту Перемоги (поблизу метро Святошин),

бульвару Лесі Українки,

вулиці Олександра Довженка (поблизу метро Шулявка),

площі Перемоги,

вулиці Академіка Стражеска.

Підвищений рівень забруднення повітря фіксувався на:

вул. Попудренка,

вул. Інженера Бородіна.

Низьким забрудненням повітря характеризувались проспект Науки (поряд з метеомайданчиком обсерваторії) та Гідропарк (район поблизу мосту метро та автомагістралі).

«Порівняно з вереснем 2020 р. спостерігалось незначне зниження забрудненості повітря. Порівняно з жовтнем 2019 р. рівень забруднення атмосферного повітря знизився більш суттєво за рахунок зниження вмісту фенолу, формальдегіду та діоксиду сірки», – повідомили фахівці обсерваторії.

Нагадаємо, у жовтні Київ кілька днів поспіль перебував у числі міст із найбруднішим повітрям.