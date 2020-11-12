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    Названо райони Києва з найбруднішим повітрям у жовтні (список)

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    Бессарабська площа у списку районів із найбільш забрудненим повітрям - Названо райони Києва з найбруднішим повітрям у жовтні (список)
    Бессарабська площа у списку районів із найбільш забрудненим повітрям
    Фото з відкритих джерел

    Де у Києві було небезпечно дихати в жовтні

    Загальний рівень забруднення повітря в Києві в жовтні характеризувався як високий. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського ДСНС України.

    У жовтні спостереження за забрудненням атмосферного повітря в Києві проводились на 16 постах. Для визначення забрудненості повітря за місяць було відібрано і проаналізовано 6662 проби.

    Перевищення допустимих концентрацій яких домішок було в жовтні

    У жовтні з 20 домішок, які визначались лабораторіями обсерваторії, перевищення середньодобових гранично-допустимих концентрацій (ГДКс.д.) відмічалось з:

    • діоксиду азоту – у 2,5 раза,
    • фенолу – 1,5 раза,
    • діоксиду сірки – у 1,3 раза,
    • формальдегіду – у 1,3 раза,
    • оксиду азоту – у 1,2 раза.

    Максимальні разові концентрації діоксиду азоту у жовтні становили:

    • на вул. Каунаській – 2,1 ГДКм.р.,
    • на вулиці Інженера Бородіна – 1,7 ГДКм.р.,
    • на вул. Семена Скляренката – 1,6 ГДКм.р.,
    • ще на семи постах максимальні концентрації діоксиду азоту досягали 1,0-1,4 ГДКм.р.

    Максимальні концентрації оксиду вуглецю відмічені:

    • на рівні 1,7 ГДКм.р. – на проспекті Перемоги (поблизу метро Святошин),
    • 1,1 ГДКм.р. – на вул. Семена Скляренка.

    З сірководню максимальні концентрації зареєстровані на рівні 1,2-1,3 ГДКм.р.:

    • на вул. Інженера Бородіна,
    • вул. Семена Скляренка.

    З фенолу на рівні 1,2 ГДКм.р. відмічені на вул. Семена Скляренка.

    Де в Києві найбільш забруднене повітря

    Високим забрудненням повітрям у жовтні відзначалися райони:

    • вул. Семена Скляренка,
    • вул. Каунаської,
    • Деміївської площі,
    • Оболонського проспекту,
    • Бессарабської площі,
    • проспекту Перемоги (поблизу метро Святошин),
    • бульвару Лесі Українки,
    • вулиці Олександра Довженка (поблизу метро Шулявка),
    • площі Перемоги,
    • вулиці Академіка Стражеска.

    Підвищений рівень забруднення повітря фіксувався на:

    • вул. Попудренка,
    • вул. Інженера Бородіна.
    • Низьким забрудненням повітря характеризувались проспект Науки (поряд з метеомайданчиком обсерваторії) та Гідропарк (район поблизу мосту метро та автомагістралі).

    «Порівняно з вереснем 2020 р. спостерігалось незначне зниження забрудненості повітря. Порівняно з жовтнем 2019 р. рівень забруднення атмосферного повітря знизився більш суттєво за рахунок зниження вмісту фенолу, формальдегіду та діоксиду сірки», – повідомили фахівці обсерваторії.

    Нагадаємо, у жовтні Київ кілька днів поспіль перебував у числі міст із найбруднішим повітрям.

    Теги: екологія Київ ДСНС повітря
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