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    Не розминулися на перехресті: у Голосіївському районі сталася потрійна ДТП

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    В результаті ДТП автомобілі отримали серйозні ушкодження - Не розминулися на перехресті: у Голосіївському районі сталася потрійна ДТП
    В результаті ДТП автомобілі отримали серйозні ушкодження
    Фото: Інформатор

    На перехресті зіткнулися Great Wall Haval і Dodge Caliber

    У понеділок, 4 лютого, у Голосіївському районі Києва на перехресті вулиць Кайсарова і Сумської сталася потрійна ДТП: зіткнулися автомобілі Great Wall Haval, Dodge Caliber і Geely MK.

    Аварія трапилася близько 22:30. Про це повідомляє Інформатор.

    За попередньою інформацією, Dodge їхав по Кайсарова в сторону Охтирського провулку, а в цей момент Great Wall виїхав з вулиці Сумської на перехрестя. Сталося зіткнення. Після першого удару Caliber врізався в Geely, яка їхала в сторону проспекту Лобановського, і вилетів з проїжджої частини.

    Всі автомобілі отримали серйозні механічні пошкодження.

    На місце прибули медики і оглянули чоловіка з Geely, але госпіталізація не знадобилася.

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    Не розминулися на перехресті: у Голосіївському районі сталася потрійна ДТП
    Не розминулися на перехресті: у Голосіївському районі сталася потрійна ДТП
    Не розминулися на перехресті: у Голосіївському районі сталася потрійна ДТП
    Не розминулися на перехресті: у Голосіївському районі сталася потрійна ДТП
    Не розминулися на перехресті: у Голосіївському районі сталася потрійна ДТП
    Не розминулися на перехресті: у Голосіївському районі сталася потрійна ДТП
    Фото: Інформатор

    На ділянці дороги було частково обмежено рух, але затору не було.

    На місці працювала патрульна поліція і медики. Деталі події встановлюються.

    Нагадаємо, 31 січня близько 19-ї години на площі Перемоги сталася смертельна ДТП: водій «Ауді» їхав по вулиці Дмитрівській зі сторони вулиці Бульварно-Кудрявської в напрямку бульвару Тараса Шевченка, зіткнувся з «Фольксвагеном», потім виїхав на проїзну частину площі Перемоги, де скоїв наїзд на автомобіль «Мазда». Від зіткнення вказані транспортні засоби відкинуло на «Тойоту», «Део» та «Шкоду». Внаслідок ДТП в лікарні від отриманих травм загинула водійка «Мазди».

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