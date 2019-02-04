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    ДТП у Яготині: рятувальники деблокували пасажирку «Славути» (фото)

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    Внаслідок зіткнення з мікроавтобусом&nbsp;&laquo;Славута&raquo; перекинулася - ДТП у Яготині: рятувальники деблокували пасажирку «Славути» (фото)
    Внаслідок зіткнення з мікроавтобусом «Славута» перекинулася
    Фото: ДСНС

    Автомобіль Reno Trafic здійснив зіткнення з автомобілем ЗАЗ «Славута»

    3 лютого у м. Яготин сталася дорожньо-транспортна пригода за участю малотоннажного фургону Reno Trafic та легкового автомобіля ЗАЗ «Славута» .

    На місце події виїхало 1 відділення 28-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Яготин, повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Київській області.

    Прибувши на місце пригоди, рятувальники з’ясували, що під час виїзду із АЗС «БРСМ» автомобіль Reno Trafic здійснив зіткнення з автомобілем ЗАЗ «Славута» з послідуючим перевертанням.

    В автомобілі ЗАЗ «Славута» внаслідок ДТП було затиснено одного пасажира. Рятувальники за допомогою аварійно–рятувального інструменту провели деблокування потерпілої з передньої частини автомобіля.

    Після деблокування потерпілу було передано бригаді карети швидкої допомоги.

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    ДТП у Яготині: рятувальники деблокували пасажирку «Славути» (фото)
    ДТП у Яготині: рятувальники деблокували пасажирку «Славути» (фото)

    Нагадаємо, 31 січня близько 19-ї години на площі Перемоги сталася смертельна ДТП: водій «Ауді» їхав по вулиці Дмитрівській зі сторони вулиці Бульварно-Кудрявської в напрямку бульвару Тараса Шевченка, зіткнувся з «Фольксвагеном», потім виїхав на проїзну частину площі Перемоги, де скоїв наїзд на автомобіль «Мазда». Від зіткнення вказані транспортні засоби відкинуло на «Тойоту», «Део» та «Шкоду». Внаслідок ДТП в лікарні від отриманих травм загинула водійка «Мазди».

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