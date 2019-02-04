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    Смерть на дорогах: минулого тижня у ДТП в Києві загинуло двоє людей

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    ДТП на площі Перемоги
    Фото: Інформатор

    За тиждень трапилося 11 наїздів на пішоходів

    За тиждень з 28 січня по 3 лютого у Києві зафіксовано 762 дорожньо-транспортних пригоди (попереднього тижня - 924), з них 21 з потерпілими (попереднього тижня 26). Про це повідомляє КП «Центр організації дорожнього руху».

    За тиждень на дорогах столиці отримали поранення 24 особи (попереднього тижня - 25), загинуло 2 особи (попереднього тижня у ДТП загинули 4 особи).

    За тиждень трапилося 11 наїздів на пішоходів, з них 3 - на пішохідних переходах, один пішохід загинув.

    Нагадаємо, 31 січня близько 19-ї години на площі Перемоги сталася смертельна ДТП: водій «Ауді» їхав по вулиці Дмитрівській зі сторони вулиці Бульварно-Кудрявської в напрямку бульвару Тараса Шевченка, зіткнувся з «Фольксвагеном», потім виїхав на проїзну частину площі Перемоги, де скоїв наїзд на автомобіль «Мазда». Від зіткнення вказані транспортні засоби відкинуло на «Тойоту», «Део» та «Шкоду». Внаслідок ДТП в лікарні від отриманих травм загинула водійка «Мазди».

    За фактом смертельної ДТП розпочато кримінальне провадження.

    Водія «Ауді», підозрюваного у вчиненні масштабної ДТП на площі Перемоги, взято під варту на два місяці без права на внесення застави.

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