Смерть на дорогах: минулого тижня у ДТП в Києві загинуло двоє людей



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ДТП на площі Перемоги Фото: Інформатор

За тиждень трапилося 11 наїздів на пішоходів

За тиждень з 28 січня по 3 лютого у Києві зафіксовано 762 дорожньо-транспортних пригоди (попереднього тижня - 924), з них 21 з потерпілими (попереднього тижня 26). Про це повідомляє КП «Центр організації дорожнього руху».

За тиждень на дорогах столиці отримали поранення 24 особи (попереднього тижня - 25), загинуло 2 особи (попереднього тижня у ДТП загинули 4 особи).

За тиждень трапилося 11 наїздів на пішоходів, з них 3 - на пішохідних переходах, один пішохід загинув.

Нагадаємо, 31 січня близько 19-ї години на площі Перемоги сталася смертельна ДТП: водій «Ауді» їхав по вулиці Дмитрівській зі сторони вулиці Бульварно-Кудрявської в напрямку бульвару Тараса Шевченка, зіткнувся з «Фольксвагеном», потім виїхав на проїзну частину площі Перемоги, де скоїв наїзд на автомобіль «Мазда». Від зіткнення вказані транспортні засоби відкинуло на «Тойоту», «Део» та «Шкоду». Внаслідок ДТП в лікарні від отриманих травм загинула водійка «Мазди».

За фактом смертельної ДТП розпочато кримінальне провадження.

Водія «Ауді», підозрюваного у вчиненні масштабної ДТП на площі Перемоги, взято під варту на два місяці без права на внесення застави.