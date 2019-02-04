Поліція за добу упіймала 176 п’яних водіїв



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За керування у п'яному стані за минулу добу було винесено 5440 постанов

Протягом доби 3 лютого патрульні поліцейські опрацювали 5721 виклик, з яких 311 — виклики про дорожньо-транспортні пригоди. Про це повідомляє патрульна поліція України на своїй сторінці у Facebook.

«Складено 176 адмінматеріалів за керування у стані сп'яніння й винесено 5440 постанов, з яких 4833 — за порушення правил дорожнього руху», - йдеться у повідомленні.

За минулу добу стався 91 випадок — затримання патрульнимм осіб, ймовірно, причетних до скоєння кримінальних правопорушень. З-поміж них: 2 вбивства; 2 розбої; 3 грабежі; 5 крадіжок; 2 заволодіння авто; 5 незаконних зберігань зброї та боєприпасів; 37 наркозлочинів; 14 осіб в розшуку; 21 інший злочин.

До слова, за тиждень з 28 січня по 3 лютого у Києві зафіксовано 762 дорожньо-транспортних пригоди (попереднього тижня - 924), з них 21 з потерпілими (попереднього тижня 26).

Нагадаємо, 31 січня близько 19-ї години на площі Перемоги сталася смертельна ДТП: водій «Ауді» їхав по вулиці Дмитрівській зі сторони вулиці Бульварно-Кудрявської в напрямку бульвару Тараса Шевченка, зіткнувся з «Фольксвагеном», потім виїхав на проїзну частину площі Перемоги, де скоїв наїзд на автомобіль «Мазда». Від зіткнення вказані транспортні засоби відкинуло на «Тойоту», «Део» та «Шкоду». Внаслідок ДТП в лікарні від отриманих травм загинула водійка «Мазди».

За фактом смертельної ДТП розпочато кримінальне провадження.

Водія «Ауді», підозрюваного у вчиненні масштабної ДТП на площі Перемоги, взято під варту на два місяці без права на внесення застави.