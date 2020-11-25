Києву загрожує новий «Чорнобиль»: утилізації потребують 2,5 тис. тонн радіоактивних відходів

Столична влада не знає, що робити з небезпечними відходами, що зберігаються в застарілих сховищах спецкомбінату «Радон»

У Києві досі не вирішена проблема з утилізацією небезпечних радіоактивних відходів спецкомбінату «Радон». Про це заявив голова постійної комісії Київради з питань екологічної політики Костянтин Яловий на своїй сторінці в Facebook.

Спецкомбінат «Радон» розташований біля Феофанії. На цьому підприємстві розміщено близько 2,5 тис. тонн радіоактивних відходів різних видів з багатьох регіонів України. Вони зберігаються у застарілих сховищах, які поступово руйнуються, а окремі науковці стверджують, що у випадку аварії тут може трапитись новий Чорнобиль.

Депутат нагадав, що у 1995 році одне з приміщень комбінату залила вода, стався викид небезпечної радіоактивної речовини тритію, але належних висновків так і не було зроблено.





Спецкомбінат «Радон» розташований біля Феофанії. Фото: КиевVласть

За словами Ялового у міської влади було багато ідей, як розв'язати цю проблему. Зокрема, йдеться про перенесення небезпечних речовин з Києва до зони відчуження. Але питання досі не вирішене.

«За час роботи ЧАЕС на ній накопичилися тисячі елементів небезпечних ядерних відходів. Тому останнє десятиліття здійснювалось будівництво нових сховищ, здатних зберігати відходи ядерного палива протягом ста років. Нова система утилізації небезпечних речовин коштувала 412 мільйонів євро, проте вона призначена лише для ядерних відходів Чорнобильської АЕС», - розповів Яловий.

Він сподівається, що в найближчі роки буде розроблена національна стратегія утилізації небезпечних відходів.