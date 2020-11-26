Якість повітря в Києві різко погіршилась: столиця у десятці найбрудніших міст світу

Наразі у Києві повітря нездорове для чутливих груп

Станом на 12 годину 26 листопада Київ знаходиться на 10 місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря.

Про це свідчать дані ресурсу Iqair, що відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу.

Наразі індекс забруднення повітря в Києві становить 139 при нормі у 50. Рівень забруднення характеризується як «нездоровий для чутливих груп».

Дані ресурсу Iqair

Про значне забруднення повітря в Києві свідчить також інтерактивна карта.

Згідно з її даними, у більшості районів Києва рівень забруднення «помірний», «нездоровий для чутливих груп» і «нездоровий».

Нагадаємо, раніше екоактивісти зафіксували стрибки радіаційного забруднення на Київщині. Як повідомляє організація Save Dnipro, за даними спостережень, 17-19 листопада на станції моніторингу у нового сховища відпрацьованого ядерного палива СВЯП-2 різко підскочили показники радіаційного забруднення.

Державного агентства України з управління зоною відчуження запевнило, що радіаційний фон на території зони відчуження ЧАЕС знаходиться в межах допустимих рівнів, а зафіксовані раніше стрибки радіації спричинені метрологічними повірками датчиків.