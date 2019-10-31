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    Неогороджені котловани біля дитячих майданчиків: як у Києві ремонтують тепломережі (фото)

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    Неогороджені котловани біля дитячих майданчиків: як у Києві ремонтують тепломережі (фото)
    Фото: Павло Бірюк, Facebook

    На порушників техніки безпеки складено адміністративний протокол

    Інспектори комунального підприємства «Київблагоустрій» зафіксували кричуще порушення техніки безпеки під час виконання вуличних ремонтних робіт на вул. Кібальчича, 3А у Дніпровському районі Києва.

    Перекладаючи тепломережі, ремонтна бригада вирила котлован глибиною до двох метрі і не встановила належну огорожу.

    Про це повідомив керівник КП «Київблагоустрій» Павло Бірюк на своїй сторінці у Facebook.

    «Підрядник ТОВ «Авітон будпроект» потроху завершує планову перекладку тепломереж. І це чудово, що введення нових теплотрас принесе мешканцям тепло в їхні будинки. Проте парадокс – у тому, що саме в цих оселях мешкають діти, які граються на майданчику …просто поруч із цим великим розриттям. Глибина останнього – до 2-х метрів», - написав він.

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    Неогороджені котловани біля дитячих майданчиків: як у Києві ремонтують тепломережі (фото)
    Неогороджені котловани біля дитячих майданчиків: як у Києві ремонтують тепломережі (фото)
    Неогороджені котловани біля дитячих майданчиків: як у Києві ремонтують тепломережі (фото)
    Неогороджені котловани біля дитячих майданчиків: як у Києві ремонтують тепломережі (фото)
    Неогороджені котловани біля дитячих майданчиків: як у Києві ремонтують тепломережі (фото)
    Неогороджені котловани біля дитячих майданчиків: як у Києві ремонтують тепломережі (фото)
    Неогороджені котловани біля дитячих майданчиків: як у Києві ремонтують тепломережі (фото)
    Неогороджені котловани біля дитячих майданчиків: як у Києві ремонтують тепломережі (фото)
    Фото: Павло Бірюк, Facebook

    Інспекторами складено адміністративний протокол, його вже спрямовано на розгляд профільної муніципальної комісії. «Впаяють штраф. І правильно зроблять. Нехай підлеглі підрядника рахують, що ще легко відбулися», - зазначив Бірюк.

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