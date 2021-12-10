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    Невідомі напали на притулок для тварин на Київщині (фото)

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    Волонтерам не дали погодувати тварин, які перебувають у притулку - Невідомі напали на притулок для тварин на Київщині (фото)
    Волонтерам не дали погодувати тварин, які перебувають у притулку
    фото: Нацполіція

    Поліція розслідує справу за фактом жорстокого поводження з тваринами

    9 грудня близько 16 години до поліції надійшло повідомлення про те, що у селі Кухарі Вишгородського району невідомі особи проникли на територію притулку для тварин та висувають погрози. На місце події прибула група реагування патрульної поліції смт Іванків. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Встановлено, що до приміщень прийшли волонтери аби погодувати тварин, проте попередня власниця притулку почала їм перешкоджати.

    Після встановлення усіх обставин, правоохоронці нададуть правову кваліфікацію події.

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    Невідомі напали на притулок для тварин на Київщині (фото)
    Невідомі напали на притулок для тварин на Київщині (фото)
    Невідомі напали на притулок для тварин на Київщині (фото)
    Невідомі напали на притулок для тварин на Київщині (фото)
    фото: Нацполіція

    Як повідомлялося раніше, до прокуратури надійшла письмова колективна заява про те, що у селі Кухарі Вишгородського району виявлено факт жорстокого поводження з тваринами у притулку.

    На підставі ухвали суду дізнавач відділення поліції із залученням ветеринара провів огляд притулку для тварин.

    На момент проведення огляду поліцейські виявили 99 собак, одна з яких була мертва. В подальшому волонтери сприяли у переміщенні чотирилапих до притулку для тимчасового перебування тварин.

    Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України.

    Теги: Національна поліція України кримінал Київщина тварини
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    Невідомі напали на притулок для тварин на Київщині (фото)