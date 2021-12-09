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    У Києві жінка прив’язала пса в парку і лишила записку

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    Джек залишився сам і чекає на добрі руки<br /><br /> - У Києві жінка прив’язала пса в парку і лишила записку
    Джек залишився сам і чекає на добрі руки

    Фото: facebook.com/maryna.liapina

    Господиня тварини поїхала на заробітки

    У Києві на Дорогожичах жінка покинула собаку в парку та поїхала в Польщу. Зокрема, біля собаки лежала його іграшка та записка. Про інцидент повідомила киянка Марія Ляпіна.

    Зазначається, що небайдужі кияни звільнили тварину. Однак спочатку бідний пес боявся підходити до незнайомців, але скоро він замерз і знесилів.

    «Джек хороший квартирний сторож. Я одинока і їду в Польщу на заробітки тому мушу його залишити», – йшлося в записці.

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    Джек залишився сам і чекає на добрі руки Фото: facebook.com/maryna.liapina
    Джек залишився сам і чекає на добрі руки Фото: facebook.com/maryna.liapina
    Джек залишився сам і чекає на добрі руки Фото: facebook.com/maryna.liapina

    Зараз собака в клініці, потім його заберуть у притулок.

    Тому жінка закликає небайдужих забрати тварину до себе.

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    Теги: тварини кияни жінка притулок
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    У Києві жінка прив’язала пса в парку і лишила записку