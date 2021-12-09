У Києві жінка прив’язала пса в парку і лишила записку

Джек залишився сам і чекає на добрі руки

Господиня тварини поїхала на заробітки

У Києві на Дорогожичах жінка покинула собаку в парку та поїхала в Польщу. Зокрема, біля собаки лежала його іграшка та записка. Про інцидент повідомила киянка Марія Ляпіна.

Зазначається, що небайдужі кияни звільнили тварину. Однак спочатку бідний пес боявся підходити до незнайомців, але скоро він замерз і знесилів.

«Джек хороший квартирний сторож. Я одинока і їду в Польщу на заробітки тому мушу його залишити», – йшлося в записці.

Зараз собака в клініці, потім його заберуть у притулок.

Тому жінка закликає небайдужих забрати тварину до себе.

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