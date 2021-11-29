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    Власники притулку на Київщині доводили тварин до смерті (фото)

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    Поліцейські виявили у притулку 99 собак - Власники притулку на Київщині доводили тварин до смерті (фото)
    Поліцейські виявили у притулку 99 собак
    фото: Нацполіція

    Правоохоронці виявили у притулку виснажених тварин, один пес був мертвий

    У селі Кухарі Вишгородського району виявлено факт жорстокого поводження з тваринами у притулку. Письмова колективна заява про це надійшла до прокуратури 21 жовтня, повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    На підставі ухвали суду дізнавач відділення поліції №1 (смт Іванків) із залученням ветеринара провів огляд притулку для тварин.

    На момент проведення огляду поліцейські виявили 99 собак, одна з яких була мертва.

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    Власники притулку на Київщині доводили тварин до смерті (фото)
    Власники притулку на Київщині доводили тварин до смерті (фото)
    Власники притулку на Київщині доводили тварин до смерті (фото)
    Власники притулку на Київщині доводили тварин до смерті (фото)

    Наразі волонтери сприяють у переміщенні чотирилапих до іншого притулку для тимчасового перебування тварин.

    Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від двох до трьох років з конфіскацією тварин.

    Слідство триває.

    Як повідомлялося, Київський апеляційний суд виправдав догхантера і живодера Олексія Святогора, якого обвинувачували у закликах до розправи над бездомними тваринами.

    Теги: Національна поліція України кримінал Київщина тварини
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    Власники притулку на Київщині доводили тварин до смерті (фото)