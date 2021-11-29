Власники притулку на Київщині доводили тварин до смерті (фото)

Правоохоронці виявили у притулку виснажених тварин, один пес був мертвий

У селі Кухарі Вишгородського району виявлено факт жорстокого поводження з тваринами у притулку. Письмова колективна заява про це надійшла до прокуратури 21 жовтня, повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

На підставі ухвали суду дізнавач відділення поліції №1 (смт Іванків) із залученням ветеринара провів огляд притулку для тварин.

На момент проведення огляду поліцейські виявили 99 собак, одна з яких була мертва.

Наразі волонтери сприяють у переміщенні чотирилапих до іншого притулку для тимчасового перебування тварин.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від двох до трьох років з конфіскацією тварин.

Слідство триває.

Як повідомлялося, Київський апеляційний суд виправдав догхантера і живодера Олексія Святогора, якого обвинувачували у закликах до розправи над бездомними тваринами.