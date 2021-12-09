Скандал у столичному River Mall. Cобака загинув після відвідин салону краси

Власниця тварини у розпачі: кілька ветклінік підтвердили, що собака помер від набряку легень та колапсу трахеї

Після процедури стрижки у столичному грумінг-салоні, що розташований у ТРЦ River Mall (Дніпровська набережна, 12) загинув собака. Про це «Главкому» повідомила власниця йорка Бусінки Марина. Жінка запевняє: привела у салон здорового й бадьорого собаку, натомість забрала напівпритомного, він кашляв і задихався.

«У цьому салоні (GroomRoom, – ред.) була вперше, мені знайома порадила. Тварину привела спокійну і здорову, особливих скарг не було, вона бігала, була живчиком і без проблем, хоча їй уже 16 років. Я вперше у житті її залишила і пішла пройтися магазином. Була відсутня десь годину. Приходжу, а вона кашляє і задихається. А вони все одно продовжили її стригти ще хвилин двадцять, не зважаючи на моє прохання завершити. Під час процедури її не прив’язували, а тримали за шию. Ми поїхали, у машині вона покашлювала. Дома її на годину залишила і поїхала у справах. Приїжджаю, а вона просто задихається. Я бігом вислала відео у ветклініку, мені сказали терміново її везти, бо, схоже, на колапс трахеї», – описала ситуацію власниця йорка Марина.

За словами жінки, протягом кількох годин вона з домашнім улюбленцем побувала у кількох ветклініках, зробила багато уколів, рентген, капельниці. Ніч тварина провела у лікарні. «Лікар порадив її повезти додому після процедур, щоб була у повному спокої вдома. Сказали викликати на шосту вечора лікаря додому, щоб зробив уколи і капельниці та тиск поміряв. За 10 хв до їхнього приїзду у неї з носа пішла кров, нею почало колотити, вона померла у мене на руках. Одні лікарі кажуть, що померла від стресу, а інші, що трахею перетисли і в неї стався набряк легень. Усюди у висновках лікарів написано: «Набряк легень, колапс трахеї». Я не робила їй розтину», – розповіла жінка.

Усі звернення до працівників салону, за словами Марини, закінчувалися хамською поведінкою з їхньої сторони. До того ж перед нею ніхто не вибачився і не поцікавився станом собаки. «У салон телефонувала, коли ще в клініці була. Вони мені хамили, переписку нашу в телеграмі усю почистили. Вони їй ще й голову порізали, там невелика подряпина, але з цим можна було б жити. Уперше їм через 2 години написала, , сказала, що собака помирає. Вони нічого не відповіли, і на наступний день не перетелефонували. Наступного дня виклали пост, почали мене ображати, що хочу на чомусь нажитися. У мене єдина мета, щоб більше тварин не постраждало і люди обходити цей грумінг-салон. Тому я виставила пост», – заявила власниця собаки.

У свою чергу у салоні GroomRoom спантеличені ситуацією і кажуть, що господиня не йде з ними на контакт, а з твариною вони поводилися дуже ніжно, надали навіть відео стрижки. Щоправда, лише 40 хвилин запису, хоча на процедурі собака пробула 1 год 40 хв, за словами власниці.

Нагадаємо, в Україні з 8 листопада набрав чинності зоозахисний закон №2351, який змінює норми поводження з тваринами.

До слова, Кабінет міністрів України на засіданні в середу, 10 листопада, затвердив перелік небезпечних порід собак.

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