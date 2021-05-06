Невідомі влаштували велику пожежу на Совських ставках (фото)

Вогнем була охоплена площа близько 500 кв. м

Рятувальникам близько години знадобилося на ліквідацію пожежі

Сьогодні, 6 травня, сталася пожежа на Совських ставках на проспекті Лобановського у Голосіївському районі столиці. Інформація про займання надійшла до рятувальної служби о 15:27, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

На місце події негайно прибули вогнеборці 8 Державної пожежно-рятувальної частини. Бійці встановили, що горить очерет на Совських ставках.

О 16:23 пожежу було локалізовано на площі 500 кв. м та о 16:29 – ліквідовано.

Жертв і постраждалих немає.

На місці було задіяно дві одиниці основної пожежно-рятувальної техніки, а також 10 чоловік особового складу.

Причина загоряння наразі встановлюється.

Як повідомлялося, у декількох областях України оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.