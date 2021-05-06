  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Невідомі влаштували велику пожежу на Совських ставках (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Вогнем була охоплена площа близько 500 кв. м - Невідомі влаштували велику пожежу на Совських ставках (фото)
    Вогнем була охоплена площа близько 500 кв. м
    Фото: ДСНС

    Рятувальникам близько години знадобилося на ліквідацію пожежі

    Сьогодні, 6 травня, сталася пожежа на Совських ставках на проспекті Лобановського у Голосіївському районі столиці. Інформація про займання надійшла до рятувальної служби о 15:27, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    На місце події негайно прибули вогнеборці 8 Державної пожежно-рятувальної частини. Бійці встановили, що горить очерет на Совських ставках.

    О 16:23 пожежу було локалізовано на площі 500 кв. м та о 16:29 – ліквідовано.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Невідомі влаштували велику пожежу на Совських ставках (фото)
    Невідомі влаштували велику пожежу на Совських ставках (фото)
    Невідомі влаштували велику пожежу на Совських ставках (фото)

    Жертв і постраждалих немає.

    На місці було задіяно дві одиниці основної пожежно-рятувальної техніки, а також 10 чоловік особового складу.

    Причина загоряння наразі встановлюється.

    Як повідомлялося, у декількох областях України оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

    Теги: пожежа Київ ДСНС водойма рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies