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    У центрі Києва горів будинок, є потерпілий

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    Пожежа виникла в підвалі будинку - У центрі Києва горів будинок, є потерпілий
    Пожежа виникла в підвалі будинку
    Фото: ДСНС

    Вогнеборці врятували чоловіка, якого з опіками ніг госпіталізували

    У середу, 5 травня, ввечері сталася пожежа в будинку на вул. Обсерваторній, 7 у Шевченківському районі столиці. Інформація про займання надійшла до рятувальної служби о 21:27, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    На місце події було направлено рятувальників 2 Державної пожежно-рятувальної частини. Вогнеборці встановили, що загоряння виникло в підвальному приміщенні 10-поверхового житлового будинку. Горіло сміття на площі 20 кв. м.

    О 22:07 загоряння було локалізовано та о 22:10 ліквідовано.

    В ході гасіння та розвідки вогнеборцями було врятовано чоловіка 1946 р. н., якого з опіками нижніх кінцівок другого ступеня було госпіталізовано до медичного закладу.

    На місці події було залучено чотири одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу.

    Причину загоряння встановлюватиме слідство.

    Як повідомлялося, у ніч на 4 травня сталася пожежа в житловому будинку за адресою: вул. Китаївська, 32/2, що в Голосіївському районі столиці. Під час пожежі загинули двоє людей.

    Також у ніч на 4 травня на вул. Алма-Атинській, 41-Б у Дніпровському районі столиці сталося загорання автомобіля з перекиданням вогню на розташований поруч магазин.

    29 квітня ввечері сталася пожежа у будинку на вул. Богдана Хмельницького, 59-Б у центрі столиці. Під час ліквідації пожежі рятувальники евакуювали 20 осіб.

    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники будинок чоловік
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