  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    В Україні оголошено пожежну небезпеку: рятувальники назвали найнебезпечніші регіони

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Надзвичайна пожежна небезпека означає &laquo;загрозливе поєднання високої температури повітря та сухої погоди&raquo; - В Україні оголошено пожежну небезпеку: рятувальники назвали найнебезпечніші регіони
    Надзвичайна пожежна небезпека означає «загрозливе поєднання високої температури повітря та сухої погоди»
    Фото з відкритих джерел

    Небезпека пожеж зберігається у 14 областях

    Сьогодні, 5 травня, у декількох областях України оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій з посиланням на дані Укргідрометцентру.

    Так, у більшості районів Тернопільської, Хмельницької, Чернівецької, Вінницької, Житомирської, Черкаської, Кіровоградської, Чернігівської, Сумської, Полтавської, Дніпропетровської, Донецької, Одеської та Миколаївської областей переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

    Надзвичайна пожежна небезпека означає «загрозливе поєднання високої температури повітря та сухої погоди».

    У середу, 5 травня, практично по всій Україні визирне сонце. Середня температура по країні складе +19°, і тільки в Одесі буде найхолодніше - не вище +16°. Опадів не очікується.

    У Києві - сонячно. Температура повітря вночі +9°, вдень +20°.

    У Львові в середу очікується сонячна погода, вночі +5°, вдень +19°.

    В Одесі - сонячно, температура вночі +10°, вдень +16°.

    Додамо, що сьогодні Україна буде однією з найтепліших в Європі (карта).

    Однак синоптики попередили, що в Україні цього тижня різко зміниться погода.

    Теги: пожежа ДСНС пожежна небезпека рятувальники Україна повітря небезпека
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies