В Україні оголошено пожежну небезпеку: рятувальники назвали найнебезпечніші регіони

Небезпека пожеж зберігається у 14 областях

Сьогодні, 5 травня, у декількох областях України оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Так, у більшості районів Тернопільської, Хмельницької, Чернівецької, Вінницької, Житомирської, Черкаської, Кіровоградської, Чернігівської, Сумської, Полтавської, Дніпропетровської, Донецької, Одеської та Миколаївської областей переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Надзвичайна пожежна небезпека означає «загрозливе поєднання високої температури повітря та сухої погоди».

У середу, 5 травня, практично по всій Україні визирне сонце. Середня температура по країні складе +19°, і тільки в Одесі буде найхолодніше - не вище +16°. Опадів не очікується.

У Києві - сонячно. Температура повітря вночі +9°, вдень +20°.

У Львові в середу очікується сонячна погода, вночі +5°, вдень +19°.

В Одесі - сонячно, температура вночі +10°, вдень +16°.

Додамо, що сьогодні Україна буде однією з найтепліших в Європі (карта).

Однак синоптики попередили, що в Україні цього тижня різко зміниться погода.