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    Масштабна пожежа у Вінниці: є загиблий, вогонь перекинувся на склади

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    До гасіння пожежі задіяно 60 рятувальників - Масштабна пожежа у Вінниці: є загиблий, вогонь перекинувся на склади
    До гасіння пожежі задіяно 60 рятувальників
    Фото dsns.gov.ua

    Рятувальники запобігли поширенню вогню на приміщення «Укргазбанку» і кафе

    Масштабна пожежа у Вінниці в офісному центрі перекинулася на склади. Рятувальники виявили одного загиблого. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

    Повідомляється, що сьогодні о 12:34 надійшло повідомлення про пожежу в офісних приміщеннях на вул.Бевза, 34. На місце прибули чергові караули всіх пожежно-рятувальних частин Вінниці. Рятувальники запобігли поширенню вогню на приміщення «Укргазбанку» і кафе, але через сильний вітер вогонь перекинувся на складські приміщення.

    « О 14:11 пожежу локалізовано. На місці пожежі виявлено тіло однієї загиблої особи», - йдеться в повідомленні.

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    Масштабна пожежа у Вінниці: є загиблий, вогонь перекинувся на склади
    Масштабна пожежа у Вінниці: є загиблий, вогонь перекинувся на склади
    Масштабна пожежа у Вінниці: є загиблий, вогонь перекинувся на склади

    Також повідомляється, що пожежу гасять 60 рятувальників.

    Тим часом, у середу, 5 травня, ввечері сталася пожежа у Києві будинку на вул. Обсерваторній, 7 у Шевченківському районі. Інформація про займання надійшла до рятувальної служби о 21:27, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    На місце події було направлено рятувальників 2 Державної пожежно-рятувальної частини. Вогнеборці встановили, що загоряння виникло в підвальному приміщенні 10-поверхового житлового будинку. Горіло сміття на площі 20 кв. м.

    О 22:07 загоряння було локалізовано та о 22:10 ліквідовано. В ході гасіння та розвідки вогнеборцями було врятовано чоловіка 1946 р. н., якого з опіками нижніх кінцівок другого ступеня було госпіталізовано до медичного закладу.

    Теги: пожежа ДСНС Вінниця рятувальники
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