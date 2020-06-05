Невідомий «замінував» станцію метро «Майдан Незалежності»



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Станція «Майдан Незалежності» зачинена на вхід та вихід Фото: Главком

Правоохоронці перевіряють інформацію про мінування станції

Станцію «Майдан Незалежності» і пересадку зачинено на вхід та вихід через повідомлення про мінування. Про це повідомила пресслужба КП «Київський метрополітен».

«Надійшов анонімний дзвінок про мінування!» - йдеться в повідомленні.

Наразі правоохоронці перевіряють станцію на наявність вибухонебезпечних предметів.

Як повідомляв раніше «Главком», станцію закрили на вхід близько 11:30. У фойє станції перебувають рятувальники. На платформи направилася група поліцейських.