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    Невідомий «замінував» станцію метро «Майдан Незалежності»

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    Станція &laquo;Майдан Незалежності&raquo; зачинена на вхід та вихід&nbsp; - Невідомий «замінував» станцію метро «Майдан Незалежності»
    Станція «Майдан Незалежності» зачинена на вхід та вихід 
    Фото: Главком

    Правоохоронці перевіряють інформацію про мінування станції

    Станцію «Майдан Незалежності» і пересадку зачинено на вхід та вихід через повідомлення про мінування. Про це повідомила пресслужба КП «Київський метрополітен».

    «Надійшов анонімний дзвінок про мінування!» - йдеться в повідомленні.

    Наразі правоохоронці перевіряють станцію на наявність вибухонебезпечних предметів.

    Як повідомляв раніше «Главком», станцію закрили на вхід близько 11:30. У фойє станції перебувають рятувальники. На платформи направилася група поліцейських.

    Національна поліція України Київ метро замінування рятувальники
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