Станція «Майдан Незалежності» зачинена на вхід: працюють рятувальники і поліція (фото)



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У фойє станції «Майдан Незалежності» знаходяться рятувальники Фото: Главком

Причини закриття станції метро поки що невідомі

Сьогодні, 5 червня, станом на 11:30 станція метро «Майдан Незалежності» закрита на вхід.

Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Пасажирів на вихід випускають, проте вхід на станцію зачинено.

У фойє станції знаходяться рятувальники. Вони перебувають біля дверей.

Вниз по ескалатору на платформу спустилася група поліцейських.

Про причини закриття станції і дії екстрених служб поки що у київському метрополітені не повідомляють.

Нагадаємо, Київський метрополітен почав частіше обмежувати вхід на деякі станції у години пік. П'ять станцій метро перебувають під особливим контролем.