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    Станція «Майдан Незалежності» зачинена на вхід: працюють рятувальники і поліція (фото)

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    У фойє станції&nbsp;&laquo;Майдан Незалежності&raquo;&nbsp;знаходяться рятувальники - Станція «Майдан Незалежності» зачинена на вхід: працюють рятувальники і поліція (фото)
    У фойє станції «Майдан Незалежності» знаходяться рятувальники
    Фото: Главком

    Причини закриття станції метро поки що невідомі

    Сьогодні, 5 червня, станом на 11:30 станція метро «Майдан Незалежності» закрита на вхід.

    Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

    Пасажирів на вихід випускають, проте вхід на станцію зачинено.

    У фойє станції знаходяться рятувальники. Вони перебувають біля дверей.

    Вниз по ескалатору на платформу спустилася група поліцейських.

    Про причини закриття станції і дії екстрених служб поки що у київському метрополітені не повідомляють.

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    Станція «Майдан Незалежності» зачинена на вхід: працюють рятувальники і поліція (фото)
    Станція «Майдан Незалежності» зачинена на вхід: працюють рятувальники і поліція (фото)
    Станція «Майдан Незалежності» зачинена на вхід: працюють рятувальники і поліція (фото)
    Станція «Майдан Незалежності» зачинена на вхід: працюють рятувальники і поліція (фото)
    Станція «Майдан Незалежності» зачинена на вхід: працюють рятувальники і поліція (фото)

    Нагадаємо, Київський метрополітен почав частіше обмежувати вхід на деякі станції у години пік. П'ять станцій метро перебувають під особливим контролем.

    Національна поліція України Київ громадський транспорт метро рятувальники
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