Станція «Майдан Незалежності» зачинена на вхід: працюють рятувальники і поліція (фото)
У фойє станції «Майдан Незалежності» знаходяться рятувальники
Фото: Главком
Причини закриття станції метро поки що невідомі
Сьогодні, 5 червня, станом на 11:30 станція метро «Майдан Незалежності» закрита на вхід.
Про це повідомляє кореспондент «Главкома».
Пасажирів на вихід випускають, проте вхід на станцію зачинено.
У фойє станції знаходяться рятувальники. Вони перебувають біля дверей.
Вниз по ескалатору на платформу спустилася група поліцейських.
Про причини закриття станції і дії екстрених служб поки що у київському метрополітені не повідомляють.
Нагадаємо, Київський метрополітен почав частіше обмежувати вхід на деякі станції у години пік. П'ять станцій метро перебувають під особливим контролем.