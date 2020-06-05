Київське метро обмежує вхід: п’ять станцій під особливим контролем



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У години пік на деяких станціях київського метро спостерігається скупчення людей Фото: Главком

У пікові години вхід на станції обмежується на 20-30 хвилин

Київський метрополітен почав частіше обмежувати вхід на деякі станції у години пік. П'ять станцій метро перебувають під особливим контролем.

Про це у коментарі РБК-Україна розповіла речник столичного метрополітену Наталія Макогон.

За її словами, зараз метрополітен щоденно перевозить орієнтовно 700 тисяч пасажирів.

«Йде послаблення карантинних заходів на загальнодержавному рівні, відновлюється рух приміських поїздів, збільшується кількість автобусів, збільшується кількість маршрутів, які приїжджають до Києва. Відповідно, буде збільшуватися кількість пасажирів. У нас немає якихось конкретних дат, коли пасажиропотік має сягнути якоїсь межі», - зазначила Макогон і нагадала, що до карантину загальний пасажиропотік був півтора мільйони на день.

Речник уточнила, що обмеження на вхід означає, що станція працює на одні або двоє дверей. Зараз на 5 станціях кількість пасажирів збільшилася, тому вони перебувають під особливим контролем.

«Ми слідкуємо за пасажиропотоком в оперативному режимі. Під особливим контролем станції «Житомирська», «Святошин», «Чернігівська», «Лісова», «Почайна». Це ті, на яких в останні дні зростає пасажиропотік», - сказала вона.

Макогон зазначила, що у пікові години на 20-30 хвилин ці станції можуть обмежувати на вхід, що дозволяє розтягнути пасажиропотік.

Нагадаємо, 25 травня Київський метрополітен відновив свою роботу після двомісячного карантину.

Як повідомляв «Главком», у перший день роботи у годину пік в метро було надзвичайно мало пасажирів. 25 травня підземкою скористалося 310 тисяч пасажирів.

А от 27 травня в ранкову годину пік у київському метро вже спостерігалося скупчення людей.

Після відновлення роботи Київського метрополітену кількість пасажирів у ньому зростає щодня в середньому на 100 тисяч людей.

Столична влада попередила, що в метро, в години пік, щоб не створювати великого скупчення людей, тимчасово будуть обмежувати вхід на деякі станції.

У зв’язку зі збільшенням числа пасажирів вранці 2 червня обмежували на вхід уже три станції метро.