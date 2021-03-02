«Невловимого» закарпатського рома черговий раз спіймали на крадіжці у Києві

Мешканець міста Берегове Руслан Горват неодноразово затримувався за грабунки та за побиття поліцейського, але кожен раз залишався на волі

В центрі Києва працівниками поліції було затримано групу громадян, що займалися кишеньковими крадіжками. Серед них виявилися і особи, добре знайомі київським правоохоронцям.

Правопорушників затримали 1 березня на вулиці Хрещатику, 38. Як повідомляє «Київ оперативний», всі затримані – уродженці сільської місцевості в районі міста Берегове Закарпатської області.

Жертвою кишенькових злодіїв в підземному переході стала 47-річна жінка. Правоохоронці затримали відразу 8 членів злодійської зграї у віці від 19 до 44 років. Деякі були раніше судимі за крадіжки.

За даними сайту, один із затриманих – Руслан Вікторович Горват, 1990 року народження, відомий тим, що поліцейські його регулярно ловлять на крадіжках, та одразу ж випускають на волю.

Зокрема, Руслан Горват у серпні 2019 року разом із напарниками брав участь в побитті чотирьох правоохоронців полку «Київ» і розгромі відділку, в який їх доставили за підозрою у крадіжці на вокзалі «Київ-пасажирський». Учасників нападу тоді не взяли під стражу, а випустили під особисте зобовʼязання. А вже у вересні 2020 року Горвата спіймали під час крадіжки гаманця на автостанції «Київ», що на вулиці Петлюри.

Як повідомлялося раніше, учасниця «Дитячого Євробачення – 2015», героїня серіалу «Школа» Анна Трінчер повідомила, що стала жертвою грабунку у центрі Києва.