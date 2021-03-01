Зірка українського TikTоk розповіла, як її пограбували в центрі Києва

Співачка та акторка Анна Трінчер попри пригоду не відчуває антипатії до представників ромської національності

Учасниця «Дитячого Євробачення – 2015», героїня серіалу «Школа» Анна Трінчер повідомила, що влітку минулого року стала жертвою грабунку у центрі Києва. Як повідомляє сайт «Обозреватель», зірку обікрали представники ромської національності..

За словами Трінчер цигани вихопили у неї сумку, однак дорогоцінних речей там не було, говориться в програмі «Світське життя». Крім цього знаменитість зізналася, що серед її друзів багато представників ромської національності.

«Посеред Києва, в центрі, я йшла і просто вихопили в мене речі. Я повертаюся, вони з моїми речами стоять, у мене немає слів, тому що я не знаю, як діяти в цій ситуації. А вони просто кладуть мої речі і йдуть, тому що там не було нічого цінного – ані телефону, ані грошей. Тільки мій мокрий купальник. І вони стояли з цими плавками, з цим ліфом ніби я винна в цьому», – зізналася акторка.

Нагадаємо, Анна Трінчер – українська співачка і акторка, представниця України на «Дитячому Євробаченні 2015», учасниця другого сезону «Голос. Діти», фіналістка восьмого сезону «Голос країни», а також акторка серіалу «Школа». Нещодавно дівчина завела сторінку в соцмережі TikTоk. Там на неї підписано вже більше мільйона осіб.

Як повідомлялося раніше, Анна Трінчер разом іншими учасниками обʼєднання тік-токерів Top team house опікується муніципальним притулком для тварин «Стань моєю родиною».