Київ очима руфера. Запаморочливі фотографії столиці України
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У колекції руфера є фото з Київського телецентру, торговельного центру «Гуллівер» та Арки дружби народівУ соцмережі Instagram розміщують світлини фантастичних видів української столиці з висоти пташиного польоту.
Зокрема, знімки з київських висоток та найвищих точок викладає блогер Andrew Voznyi на своїй сторінці в Instagram.
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У колекції руфера є фото з Київського телецентру, торговельного центру «Гуллівер» та Арки дружби народів.