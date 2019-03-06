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    Фото

    Київ очима руфера. Запаморочливі фотографії столиці України

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    Київ очима руфера. Запаморочливі фотографії столиці України

    У колекції руфера є фото з Київського телецентру, торговельного центру «Гуллівер» та Арки дружби народів

    У соцмережі Instagram розміщують світлини фантастичних видів української столиці з висоти пташиного польоту.

    Зокрема, знімки з київських висоток та найвищих точок викладає блогер Andrew Voznyi на своїй сторінці в Instagram.

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    Київ очима руфера. Запаморочливі фотографії столиці України
    Київ очима руфера. Запаморочливі фотографії столиці України
    Київ очима руфера. Запаморочливі фотографії столиці України
    Київ очима руфера. Запаморочливі фотографії столиці України
    Київ очима руфера. Запаморочливі фотографії столиці України
    Київ очима руфера. Запаморочливі фотографії столиці України
    Київ очима руфера. Запаморочливі фотографії столиці України
    Київ очима руфера. Запаморочливі фотографії столиці України
    Київ очима руфера. Запаморочливі фотографії столиці України
    Київ очима руфера. Запаморочливі фотографії столиці України
    Київ очима руфера. Запаморочливі фотографії столиці України
    Київ очима руфера. Запаморочливі фотографії столиці України
    Київ очима руфера. Запаморочливі фотографії столиці України
    Київ очима руфера. Запаморочливі фотографії столиці України
    Київ очима руфера. Запаморочливі фотографії столиці України
    Київ очима руфера. Запаморочливі фотографії столиці України
    Київ очима руфера. Запаморочливі фотографії столиці України
    Київ очима руфера. Запаморочливі фотографії столиці України

    У колекції руфера є фото з Київського телецентру, торговельного центру «Гуллівер» та Арки дружби народів.

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    Київ
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