Незаконні МАФи, купи сміття і неприбраний сніг: за січень у Києві понад 4 тис. порушень

Інспектори виписали майже 250 штрафів за порушення благоустрою

За січень 2021 року інспектори комунального підприємства «Київблагоустрій» та районних державних адміністрацій внесли 4050 приписів та склали майже 250 адмінпротоколів за порушення благоустрою. Про це повідомив виконуючий обов’язки директора Департаменту міського благоустрою Тимур Ткаченко на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, щоденно близько 115 інспекторів контролюють вулиці Києва, виявляючи недотримання правил благоустрою. Неприбрані сніг та сміття, нововиявлені тимчасові споруди та несанкціоновані розриття – такі порушення найчастіше фіксують у столиці.

«Погода була складною, тож найбільше порушень інспектори фіксували за неприбраний сніг та накриження. Таких приписів – 2455. На другому місці – нововиявлені тимчасові споруди та засоби пересувної торгівлі, майже 1270 приписів. Третіми йдуть гаражі, майже 100 приписів з вимогою надати документи», – розповів Ткаченко.

Очільник Департаменту міського благоустрою додав, що нині штрафи за порушення благоустрою в Києві складають від 340 до 1700 гривень. Інспектори благоустрою будуть і надалі суворо контролювати дотримання Правил благоустрою у столиці.





Порушення у сфері благоустрою в Києві за січень 2021 року

Як повідомлялося, 1 лютого у Києві було внесено близько 500 приписів та складено 34 протоколи щодо неприбраного снігу на територіях, за якими мають слідкувати балансоутримувачі.