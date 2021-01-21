У Києві розгорнулась боротьба з крижаними бурульками (фото)

Департамент міського благоустрою попереджає про відповідальність за несвоєчасне очищення дахів від бурульок

Із різким потеплінням у Києві з’явилась небезпека падіння крижаних наростів. Інспектори благоустрою вже моніторять вулиці щодо стану очищення дахів та козирків від бурульок. Про це повідомив в. о. директора Департаменту міського благоустрою Тимур Ткаченко.

«Тротуари мають бути безпечними для пішоходів, тому ми жорстко контролюємо очищення дахів від бурульок. Небезпечні місця мають бути огороджені попереджувальною стрічкою. Це пряма відповідальність балансоутримувачів, які повинні миттєво реагувати, аби не допустити травмування киян. За недотримання правил благоустрою наші інспектори будуть вносити приписи та складати протоколи за адміністративне правопорушення», – нагадав Ткаченко.

Відповідно до Правил благоустрою Києва, очищення дахів та козирків від бурульок проводиться з дотриманням застережних заходів щодо безпеки руху пішоходів, не допускаючи пошкодження покрівель будинків і споруд, зелених насаджень, електромереж, рекламних конструкцій тощо. Небезпечні місця необхідно огороджувати, виставляти вартових.

Рятувальники закликають мешканців міста бути обережними та дотримуватись основних рекомендацій:

звертайте увагу на наявність небезпечних утворень з криги і снігу на дахах будинків;

не заходьте за межі встановлених огорож, а в місцях їх відсутності – звертайте увагу на наявність небезпечних утворень з криги і снігу на дахах будинків;

по можливості тримайтеся на відстані 3-5 метрів від будинків та інших споруд, вибираючи найбільш безпечний маршрут руху вулицями міста;

слід бути уважними під час прогулянок у парку, особливо з дітьми. На деревах утворюється значний сніговий покрив, подекуди з них може впасти велика брила снігу разом з бурульками. Тому, проходячи біля високих дерев, спершу необхідно переконатися, що немає загрози падіння снігу;

власникам автотранспорту не слід паркувати свої машини біля будинків;

якщо під час руху ви почули зверху підозрілий шум – ні в якому разі не можна зупинятись, підіймати голову та роздивлятись що відбувається, можливо це схід снігу або крижаної брили; бігти від будівлі теж не можна, треба якомога швидко притиснутися до стіни, козирок даху послужить укриттям.

Як повідомлялося, 19 січня в Києві через ожеледицю травмувалося 39 людей.