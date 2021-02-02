За неприбраний сніг у Києві за добу оштрафували понад 30 підприємців

Балансоутримувачі прибирають сніг на своїх територіях згідно з Правилами благоустрою Києва

Інспектори перевіряють місто на наявність неприбраного снігу

Столичні комунальні служби працюють над ліквідацією наслідків негоди в місті. Інспектори комунального підприємства «Київблагоустрій» та районних державних адміністрацій перевіряють свої сектори на наявність неприбраного снігу. Про це повідомив в. о. директора Департаменту міського благоустрою Тимур Ткаченко.

«Приємно, що багато киян цього року позитивно відзначають роботу міста з ліквідації наслідків негоди. І це дійсно так. Цілодобово працюють дорожні, комунальні служби. З нашого боку ми розробили лист-нагадування для балансоутримувачів та роздали всім підприємцям. Постійно проводимо профілактичну роботу, щоб сніг, ожеледь, бурульки прибирались вчасно», – зазначив він.

Ткаченко додав, що 1 лютого у Києві внесено близько 500 приписів та складено 34 протоколи щодо неприбраного снігу на територіях, за якими мають слідкувати балансоутримувачі.

1 лютого для прибирання місто задіяло:

4465 працівників комунальних підприємств

398 одиниць снігоприбиральної техніки

Всього використали 766 тонн посипкового матеріалу.

За прогнозом синоптиків, 2 лютого в Києві хмарно з проясненнями, вночі невеликий сніг, вдень без опадів. На дорогах ожеледиця. Температура вночі у столиці 8-10° морозу, вдень 3-5° морозу.

Для попередження аварійних ситуацій «Київавтодор» обробляє дороги міста протиожеледними матеріалами.

До слова, у січні в Києві кліматологи зафіксували дев’ять температурних рекордів.