Нічна пожежа в Києві знищила чотири автомобілі (відео)

Місцеві мешканці переконані, що був підпал

У ніч на 30 вересня у дворі 26-поверхового житлового будинку на просп. Героїв Сталінграда, 12-Є в Оболонському районі столиці сталося загорання автомобілів. Інформація про пожежу надійшла до рятувальної служби о 02:45, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

На місці рятувальники встановили, пожежа виникла в автомобілях Mitsubishi та Honda CR-V із подальшим розповсюдженням вогню на поруч припарковані автомобілі Mercedes CLA 250 та Toyota RAV-4.

Пожежу було ліквідовано о 03:24.

Місцеві мешканці переконані, що це був підпал.

Унаслідок пожежі автомобіль Honda CR-V згорів повністю.

В автомобілі Mercedes CLA 250 пошкоджено правий бік, лобове скло, капот, колеса правого боку, передній і задній бампер, лакофарбове покриття, закопчено салон автомобіля.

В автомобілі Toyota RAV-4 пошкоджено ліве переднє крило, ліве колесо, бампер, фара та лакофарбове покриття дверей і капота автомобіля.

В автомобілі Mitsubishi пошкоджено лобове скло, моторний відсік та лакофарбове покриття капота автомобіля.

На місці події було залучено три одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 14 чоловік особового складу ДСНС.

Жертв і постраждалих немає.

Причину пожежі встановлюватиме слідство.

Як повідомлялося, 29 вересня ввечері сталася пожежа в трансформаторній підстанції на проспекті Оболонському, 14-Б в Києві.