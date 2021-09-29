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    На столичній Русанівці горіла багатоповерхівка, постраждала жінка (фото)

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    Пожежа сталась на п'ятому поверсі будинку - На столичній Русанівці горіла багатоповерхівка, постраждала жінка (фото)
    Пожежа сталась на п'ятому поверсі будинку
    Фото: ДСНС

    Причину виникнення пожежі з'ясовуватиме слідство

    На вул. Ентузіастів, 5 у Дніпровському районі столиці сталась пожежа в багатоповерхівці. Інформація про займання надійшла до рятувальної служби 28 вересня о 20:30, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    На місці рятувальники встановили, що загоряння виникло на балконі однієї з квартир на п’ятому поверсі з розповсюдженням вогню на верхні балкони.

    У ході гасіння пожежі з квартири на шостому поверсі було виведено літню жінку з підозрою на отруєння продуктами горіння. Після огляду медиками потерпілу було передано до карети швидкої медичної допомоги.

    Пожежу на площі 10 кв. м було ліквідовано о 20:58.

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    На столичній Русанівці горіла багатоповерхівка, постраждала жінка (фото)
    На столичній Русанівці горіла багатоповерхівка, постраждала жінка (фото)
    На столичній Русанівці горіла багатоповерхівка, постраждала жінка (фото)
    На столичній Русанівці горіла багатоповерхівка, постраждала жінка (фото)
    На столичній Русанівці горіла багатоповерхівка, постраждала жінка (фото)
    На столичній Русанівці горіла багатоповерхівка, постраждала жінка (фото)
    На столичній Русанівці горіла багатоповерхівка, постраждала жінка (фото)
    На столичній Русанівці горіла багатоповерхівка, постраждала жінка (фото)
    На столичній Русанівці горіла багатоповерхівка, постраждала жінка (фото)
    На столичній Русанівці горіла багатоповерхівка, постраждала жінка (фото)
    На столичній Русанівці горіла багатоповерхівка, постраждала жінка (фото)
    На столичній Русанівці горіла багатоповерхівка, постраждала жінка (фото)
    Фото: ДСНС

    На місці події було залучено дев’ять одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 32 чоловіки особового складу ДСНС.

    Причину виникнення пожежі з'ясовуватиме слідство.

    Як повідомлялося, у Києві ввечері 28 вересня сталася пожежа в гуртожитку педагогічного коледжу по вулиці Глєбова у Шевченківському районі.

    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники будинок жінка
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    На столичній Русанівці горіла багатоповерхівка, постраждала жінка (фото)