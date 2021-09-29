На столичній Русанівці горіла багатоповерхівка, постраждала жінка (фото)

Причину виникнення пожежі з'ясовуватиме слідство

На вул. Ентузіастів, 5 у Дніпровському районі столиці сталась пожежа в багатоповерхівці. Інформація про займання надійшла до рятувальної служби 28 вересня о 20:30, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

На місці рятувальники встановили, що загоряння виникло на балконі однієї з квартир на п’ятому поверсі з розповсюдженням вогню на верхні балкони.

У ході гасіння пожежі з квартири на шостому поверсі було виведено літню жінку з підозрою на отруєння продуктами горіння. Після огляду медиками потерпілу було передано до карети швидкої медичної допомоги.

Пожежу на площі 10 кв. м було ліквідовано о 20:58.

На місці події було залучено дев’ять одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 32 чоловіки особового складу ДСНС.

Причину виникнення пожежі з'ясовуватиме слідство.

Як повідомлялося, у Києві ввечері 28 вересня сталася пожежа в гуртожитку педагогічного коледжу по вулиці Глєбова у Шевченківському районі.