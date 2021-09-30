Вночі на столичній Оболоні горіла трансформаторна підстанція (фото)

Під час ліквідації пожежі вогнеборцями було евакуйовано шість автомобілів

29 вересня ввечері сталася пожежа в трансформаторній підстанції на проспекті Оболонському, 14-Б в Києві. Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби о 20:26, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

На місці рятувальники провели оперативне бойове розгортання та викликали на місце бригаду електриків для відключення напруги та отримання допуску на гасіння.

Лише о 21:13 бригадою ДТЕК «Київські електромережі» було надано допуск на гасіння пожежі і о 21:45 пожежу на площі 10 кв. м було ліквідовано.

В ході гасіння та розвідки вогнеборцями було евакуйовано шість автомобілів.

На місці події залучалось дві одиниці основної пожежно-рятувальної техніки та 11 чоловік особового складу ДСНС.

Жертв і постраждалих немає.

Причину виникнення пожежі встановлюватиме слідство.

Як повідомлялося, 28 вересня ввечері на вул. Ентузіастів, 5 у Дніпровському районі столиці сталася пожежа в багатоповерхівці.