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    Вночі на столичній Оболоні горіла трансформаторна підстанція (фото)

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    Вогнеборці ліквідували пожежу&nbsp;на площі 10 кв. м - Вночі на столичній Оболоні горіла трансформаторна підстанція (фото)
    Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 10 кв. м
    Фото: ДСНС

    Під час ліквідації пожежі вогнеборцями було евакуйовано шість автомобілів

    29 вересня ввечері сталася пожежа в трансформаторній підстанції на проспекті Оболонському, 14-Б в Києві. Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби о 20:26, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    На місці рятувальники провели оперативне бойове розгортання та викликали на місце бригаду електриків для відключення напруги та отримання допуску на гасіння.

    Лише о 21:13 бригадою ДТЕК «Київські електромережі» було надано допуск на гасіння пожежі і о 21:45 пожежу на площі 10 кв. м було ліквідовано.

    В ході гасіння та розвідки вогнеборцями було евакуйовано шість автомобілів.

    На місці події залучалось дві одиниці основної пожежно-рятувальної техніки та 11 чоловік особового складу ДСНС.

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    Вночі на столичній Оболоні горіла трансформаторна підстанція (фото)
    Вночі на столичній Оболоні горіла трансформаторна підстанція (фото)
    Вночі на столичній Оболоні горіла трансформаторна підстанція (фото)
    Вночі на столичній Оболоні горіла трансформаторна підстанція (фото)
    Вночі на столичній Оболоні горіла трансформаторна підстанція (фото)
    Вночі на столичній Оболоні горіла трансформаторна підстанція (фото)
    Вночі на столичній Оболоні горіла трансформаторна підстанція (фото)
    Вночі на столичній Оболоні горіла трансформаторна підстанція (фото)
    Вночі на столичній Оболоні горіла трансформаторна підстанція (фото)
    Фото: ДСНС

    Жертв і постраждалих немає.

    Причину виникнення пожежі встановлюватиме слідство.

    Як повідомлялося, 28 вересня ввечері на вул. Ентузіастів, 5 у Дніпровському районі столиці сталася пожежа в багатоповерхівці.

    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники ДТЕК
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    Вночі на столичній Оболоні горіла трансформаторна підстанція (фото)