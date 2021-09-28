У Києві горів гуртожиток педколеджу

Чому виникло загоряння – поки невідомо

Вогонь загасили, постраждалих немає

У Києві ввечері 28 вересня сталася пожежа в гуртожитку по вулиці Глєбова у Шевченківському районі. Вогонь спалахнув в одній із кімнат на п'ятому поверсі. Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

За цією адресою знаходиться дев'ятиповерховий гуртожиток педагогічного коледжу імені Макаренка.

Пожежу загасили. Пожежею було охоплено вісім квадратних метрів.

У результаті пожежі в гуртожитку ніхто не постраждав. Про причину виникнення вогню не повідомляють.

Нагадаємо, у вівторок, 28 вересня, сталася пожежа в багатоповерховому житловому будинку на вул. Йорданській, 1 в Оболонському районі столиці.

Також стало відомо про те, що на Одещині підлітки задля забави підпалили будинок багатодітної сім’ї.

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