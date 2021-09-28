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    У Києві горів гуртожиток педколеджу

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    Чому виникло загоряння &ndash; поки невідомо - У Києві горів гуртожиток педколеджу
    Чому виникло загоряння – поки невідомо
    Фото ДСНС

    Вогонь загасили, постраждалих немає

    У Києві ввечері 28 вересня сталася пожежа в гуртожитку по вулиці Глєбова у Шевченківському районі. Вогонь спалахнув в одній із кімнат на п'ятому поверсі. Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

    За цією адресою знаходиться дев'ятиповерховий гуртожиток педагогічного коледжу імені Макаренка.

    Пожежу загасили. Пожежею було охоплено вісім квадратних метрів.

    У результаті пожежі в гуртожитку ніхто не постраждав. Про причину виникнення вогню не повідомляють.

    Нагадаємо, у вівторок, 28 вересня, сталася пожежа в багатоповерховому житловому будинку на вул. Йорданській, 1 в Оболонському районі столиці.

    Також стало відомо про те, що на Одещині підлітки задля забави підпалили будинок багатодітної сім’ї.

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    Теги: пожежа вибух будинок
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    У Києві горів гуртожиток педколеджу