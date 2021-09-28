У Києві горів гуртожиток педколеджу
Вогонь загасили, постраждалих немає
У Києві ввечері 28 вересня сталася пожежа в гуртожитку по вулиці Глєбова у Шевченківському районі. Вогонь спалахнув в одній із кімнат на п'ятому поверсі. Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.
За цією адресою знаходиться дев'ятиповерховий гуртожиток педагогічного коледжу імені Макаренка.
Пожежу загасили. Пожежею було охоплено вісім квадратних метрів.
У результаті пожежі в гуртожитку ніхто не постраждав. Про причину виникнення вогню не повідомляють.
Нагадаємо, у вівторок, 28 вересня, сталася пожежа в багатоповерховому житловому будинку на вул. Йорданській, 1 в Оболонському районі столиці.
Також стало відомо про те, що на Одещині підлітки задля забави підпалили будинок багатодітної сім’ї.