Ворог скинув снаряди в районі першої школи Баришівського району

Нічний авіаудар по Броварщині: ракети влучили в житловий сектор (фото)

Минулої ночі російські окупанти обстріляли ракетами Баришівку Київської області. Ворожі ракети влучили в житловий сектор, у передмісті Києва тривали бої. Про це повідомляє поліція Київської області.

«В ніч з 10 на 11 березня ворог скинув снаряди в районі першої школи Баришівського району. Другий снаряд влучив на трасу поряд з автозаправною станцією села Бзов», — зазначається у повідомленні.

На щастя, постраждалих внаслідок авіаудару немає.

Як повідомлялося, 11 березня близько 6 години ранку окупанти вперше завдали ракетного удару по Луцьку та Дніпру.