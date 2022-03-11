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    Нічний авіаудар по Броварщині: ракети влучили в житловий сектор (фото)

    Ворожі ракети влучили в житловий сектор - Нічний авіаудар по Броварщині: ракети влучили в житловий сектор (фото)
    Ворожі ракети влучили в житловий сектор
    фото: поліція Київщини

    Ворог скинув снаряди в районі першої школи Баришівського району

    Нічний авіаудар по Броварщині: ракети влучили в житловий сектор (фото)

    Минулої ночі російські окупанти обстріляли ракетами Баришівку Київської області. Ворожі ракети влучили в житловий сектор, у передмісті Києва тривали бої. Про це повідомляє поліція Київської області.

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    Нічний авіаудар по Броварщині: ракети влучили в житловий сектор (фото)
    Нічний авіаудар по Броварщині: ракети влучили в житловий сектор (фото)
    Нічний авіаудар по Броварщині: ракети влучили в житловий сектор (фото)
    Нічний авіаудар по Броварщині: ракети влучили в житловий сектор (фото)
    Нічний авіаудар по Броварщині: ракети влучили в житловий сектор (фото)

    «В ніч з 10 на 11 березня ворог скинув снаряди в районі першої школи Баришівського району. Другий снаряд влучив на трасу поряд з автозаправною станцією села Бзов», — зазначається у повідомленні.

    На щастя, постраждалих внаслідок авіаудару немає.

    Як повідомлялося, 11 березня близько 6 години ранку окупанти вперше завдали ракетного удару по Луцьку та Дніпру.

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    Теги: Росія окупанти війна поліція #stoprussia
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    Нічний авіаудар по Броварщині: ракети влучили в житловий сектор (фото)