Нічний авіаудар по Броварщині: ракети влучили в житловий сектор (фото)
Ворог скинув снаряди в районі першої школи Баришівського району
Нічний авіаудар по Броварщині: ракети влучили в житловий сектор (фото)
Минулої ночі російські окупанти обстріляли ракетами Баришівку Київської області. Ворожі ракети влучили в житловий сектор, у передмісті Києва тривали бої. Про це повідомляє поліція Київської області.
«В ніч з 10 на 11 березня ворог скинув снаряди в районі першої школи Баришівського району. Другий снаряд влучив на трасу поряд з автозаправною станцією села Бзов», — зазначається у повідомленні.
На щастя, постраждалих внаслідок авіаудару немає.
Як повідомлялося, 11 березня близько 6 години ранку окупанти вперше завдали ракетного удару по Луцьку та Дніпру.