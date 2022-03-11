Обстріл Дніпра. Рятувальники розповіли подробиці (фото)

Ракета вдарила поблизу дитячого садку і багатоквартирного житлового будинку, а також влучила у двоповерхову взуттєву фабрику

11 березня близько 06:10 сталося три авіаудари по місту Дніпро, інформує Державна служба з питань надзвичайних ситуацій.

Зокрема, ракета вдарила поблизу дитячого садку і багатоквартирного житлового будинку, а також влучила у двоповерхову взуттєву фабрику. У будівлі фабрики на площі 200 м кв. виникла пожежа.

У ДСНС також додали, що вибуховою хвилею пошкоджено вікна у восьми багатоквартирних житлових будинках: чотирьох - п'яти поверхових).

На жаль, одна особа загинула. Роботи підрозділів ДСНС тривають.

Нагадаємо, під обстрілами від рук російських окупантів загинула молода волонтерка з Харкова Юля Здановська.

Також, російські окупанти у Харкові розстріляли людей, які пробиралися в місцевий екопарк, щоб раз на три дні годувати тварин.