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    Обстріл Дніпра. Рятувальники розповіли подробиці (фото)

    Вибуховою хвилею пошкоджено вікна у восьми багатоквартирних житлових будинках - Обстріл Дніпра. Рятувальники розповіли подробиці (фото)
    Вибуховою хвилею пошкоджено вікна у восьми багатоквартирних житлових будинках

    Ракета вдарила поблизу дитячого садку і багатоквартирного житлового будинку, а також влучила у двоповерхову взуттєву фабрику

    11 березня близько 06:10 сталося три авіаудари по місту Дніпро, інформує Державна служба з питань надзвичайних ситуацій.

    Зокрема, ракета вдарила поблизу дитячого садку і багатоквартирного житлового будинку, а також влучила у двоповерхову взуттєву фабрику. У будівлі фабрики на площі 200 м кв. виникла пожежа.

    У ДСНС також додали, що вибуховою хвилею пошкоджено вікна у восьми багатоквартирних житлових будинках: чотирьох - п'яти поверхових).

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    Обстріл Дніпра. Рятувальники розповіли подробиці (фото)
    Обстріл Дніпра. Рятувальники розповіли подробиці (фото)
    Обстріл Дніпра. Рятувальники розповіли подробиці (фото)
    Обстріл Дніпра. Рятувальники розповіли подробиці (фото)
    Обстріл Дніпра. Рятувальники розповіли подробиці (фото)

    На жаль, одна особа загинула. Роботи підрозділів ДСНС тривають.

    Нагадаємо, під обстрілами від рук російських окупантів загинула молода волонтерка з Харкова Юля Здановська.

    Також, російські окупанти у Харкові розстріляли людей, які пробиралися в місцевий екопарк, щоб раз на три дні годувати тварин.

    Теги: пожежа ДСНС війна Дніпро обстріл
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    Обстріл Дніпра. Рятувальники розповіли подробиці (фото)