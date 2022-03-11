Вперше від початку війни окупанти випустили ракети по Луцьку та Дніпру (фото, відео)
У Луцьку та Дніпрі внаслідок ракетних ударів виникли пожежі
Сьогодні, 11 березня, близько 6 години ранку в Луцьку пролунали вибухи. Про це повідомляє «Волинь UA».
Опісля вибухів була оголошена тривога.
Луцький міський голова Ігор Поліщук повідомив, що вибухи - у стороні аеродрому.
Як повідомляється в телеграм-каналі NEXTA Live, після серії вибухів у Луцьку сталась пожежа. За попередніми даними, вона виникла на заводі «Мотор».
Також видно дим над одним із житлових будинків Луцька.
Крім того, є інформація про вибухи у Дніпрі, Рівненській і Волинській областях.
У соцмережі з'явилося відео ракетного удару по Дніпру.
Раніше повідомлялося, що російські окупаційні війська з початку війни випустили по Україні 775 ракет