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    Події в Україні

    Вперше від початку війни окупанти випустили ракети по Луцьку та Дніпру (фото, відео)

    Пожежа в Луцьку після ракетного удару - Вперше від початку війни окупанти випустили ракети по Луцьку та Дніпру (фото, відео)
    Пожежа в Луцьку після ракетного удару

    У Луцьку та Дніпрі внаслідок ракетних ударів виникли пожежі

    Сьогодні, 11 березня, близько 6 години ранку в Луцьку пролунали вибухи. Про це повідомляє «Волинь UA».

    Опісля вибухів була оголошена тривога.

    Луцький міський голова Ігор Поліщук повідомив, що вибухи - у стороні аеродрому.

    Як повідомляється в телеграм-каналі NEXTA Live, після серії вибухів у Луцьку сталась пожежа. За попередніми даними, вона виникла на заводі «Мотор».

    Також видно дим над одним із житлових будинків Луцька.

    Крім того, є інформація про вибухи у Дніпрі, Рівненській і Волинській областях.

    У соцмережі з'явилося відео ракетного удару по Дніпру.

    Раніше повідомлялося, що російські окупаційні війська з початку війни випустили по Україні 775 ракет

    Теги: окупанти війна Дніпро обстріл Луцьк #stoprussia
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    Вперше від початку війни окупанти випустили ракети по Луцьку та Дніпру (фото, відео)