ЄС не запроваджуватиме санкції проти російського газу

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запевнив, що не буде санкцій ЄС, які стосувалися б газу чи нафти

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запевнив, що не буде санкцій ЄС, які стосувалися б газу чи нафти

Орбан: «Не буде санкцій ЄС, які стосувалися б газу чи нафти»

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що ЄС не планує запроваджувати санкції проти російського газу й нафти. Це стосується й нафти. Про це повідомляє Devdiscourse.

«Найважливіше для нас — питання вирішене у сприятливому ключі: не буде санкцій ЄС, які стосувалися б газу чи нафти, тому енергопостачання Угорщини у майбутній період буде безпечним», – сказав Орбан.

Нагадаємо, Байден планує позбавити РФ статусу постійного торгового партнера. До слова, у зв'язку із війною в Україні країни G7 готують проти Росії новий пакет санкцій. Також уряд Великої Британії має намір припинити імпорт російської нафти до кінця 2022 року.

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