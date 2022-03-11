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    Російський рубль продовжує падіння

    Курс долара в Росії у банках&nbsp;вчетверо вище, ніж до війни - Російський рубль продовжує падіння
    Курс долара в Росії у банках вчетверо вище, ніж до війни

    Курс долара в Росії у банках становить близько 250-300 рублів

    Російський рубль продовжив падіння. Центробанк підвищив вартість долара до 120,38 рублів - це на 4 рублі 29 копійок вище, ніж учора.

    Курс долара в Росії у банках становить близько 250-300 рублів, тобто вчетверо вище, ніж до війни. Це випливає із даних моніторингу banki.ru.

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    Подекуди банки виставляють курс у 999 рублів за долар чи євро.

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    При цьому купити готівку в обміннику не можна – щоб рубль не впав ще сильніше, росіянам заборонили купувати долари. На чорному ринку вартість одного долара вже перевищила 300 рублів.

    Зазначимо, що Росія втратила левову частку своєї валюти внаслідок санкцій. Скоротився експорт, США та ЄС перестали ввозити валюту на територію країни-агресора. Все це призвело до стрімкого подорожчання долара.

    Як повідомлялось, в Росії до кінця літа заборонили вивозити білий цукор, а до кінця року – понад 200 позицій, серед яких обладнання, транспорт, сільгосптехніка та інше.

    Нагадаємо, в РФ формуються чорні валютні ринки: і готівковий, і безготівковий. У мережі з'являються пропозиції про продаж готівкових доларів і євро. Курс дуже відрізняється від офіційного.

    Теги: Росія курс валют експорт
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    Російський рубль продовжує падіння