Нічним Києвом на автівці ганяла п’яна компанія. Копам довелося застосувати силу (відео)

Рівень алкоголю у крові водія удвічі перевищував допустиму норму

У ніч на 25 травня на лінію 102 надійшов виклик про те, що в районі вул. Академіка Заболотного дрифтує автомобіль Hyundai і, швидше за все, водій п'яний. Патрульні зупинили вказаний автомобіль на парковці ТЦ «Магелан». Про це повідомляє «Київ оперативний».

З автомобіля Hyundai вийшла п'яна компанія молодих людей, які чомусь вирішили заважати копам. Протягом декількох хвилин молодики поводились нахабно, не дивлячись на прохання і зауваження правоохоронців. Патрульним довелося застосувати газові балончики та наручники.

Трьом молодиків забрали в Голосіївське управління поліції для складання відповідних адміністративних матеріалів.

Коли пристрасті вщухли, водієві автомобіля було запропоновано пройти тест на Драгері. Результат тесту показав 0,49 проміле, що більше ніж удвічі перевищує допустиму норму.

Як повідомлялося, ввечері 23 травня у Голосіївському районі Києва п'яний водій автомобіля Ford скоїв смертельний наїзд на жінку, яка йшла по пішохідному переходу.