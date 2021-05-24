Пенсіонерку звинуватили в перевищенні швидкості до 300 км/год
Курйозний випадок з пенсіонеркою стався у Барселоні
Жінка сплатила штраф, але після розголосу у ЗМІ влада визнала технічну несправність радара і анулювала грошове стягнення
У Барселоні пенсіонерку оштрафували за те, що вона нібито розганялася на дорозі до 300 кілометрів за годину. Про це пише noticia.
Радар зафіксував порушення швидкісного режиму в тому місці, де максимально допустима швидкість встановлена на рівні 60 кілометрів за годину. Пенсіонерка на Audi Q2 нібито розігналася до 298 кілометрів.
Вона сплатила штраф у розмірі 600 євро, але розповіла про цей випадок журналістам. За її словами, вона ніяк не могла рухатися з такою швидкістю.
«Фернандо Алонсо (дворазовий чемпіон світу серії Формула-1, – ред.) міг би, але я – ні», – сказала вона.
Після висвітлення ситуації в ЗМІ, влада Барселони визнала технічну несправність радара і анулювала штраф.
До слова, київська влада почала програму зі зниження швидкості руху автомобілів у житлових зонах з пріоритетом територій поблизу лікарень та шкіл з раніше дозволених 50 км/год до 30 км/год.
Як відомо, в Україні штрафи з автомобілістів стягуватимуть через банки .
Нагадаємо, що в березні 2021 року почали діяти нові штрафи за порушення ПДР. «Главком.Техно» склав ТОП-5 порушень, які обійдуться найдорожче.