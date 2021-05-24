Пенсіонерку звинуватили в перевищенні швидкості до 300 км/год

Курйозний випадок з пенсіонеркою стався у Барселоні

Жінка сплатила штраф, але після розголосу у ЗМІ влада визнала технічну несправність радара і анулювала грошове стягнення

У Барселоні пенсіонерку оштрафували за те, що вона нібито розганялася на дорозі до 300 кілометрів за годину. Про це пише noticia.

Радар зафіксував порушення швидкісного режиму в тому місці, де максимально допустима швидкість встановлена на рівні 60 кілометрів за годину. Пенсіонерка на Audi Q2 нібито розігналася до 298 кілометрів.

Вона сплатила штраф у розмірі 600 євро, але розповіла про цей випадок журналістам. За її словами, вона ніяк не могла рухатися з такою швидкістю.

«Фернандо Алонсо (дворазовий чемпіон світу серії Формула-1, – ред.) міг би, але я – ні», – сказала вона.

Після висвітлення ситуації в ЗМІ, влада Барселони визнала технічну несправність радара і анулювала штраф.

До слова, київська влада почала програму зі зниження швидкості руху автомобілів у житлових зонах з пріоритетом територій поблизу лікарень та шкіл з раніше дозволених 50 км/год до 30 км/год.

Як відомо, в Україні штрафи з автомобілістів стягуватимуть через банки .