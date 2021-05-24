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    Пенсіонерку звинуватили в перевищенні швидкості до 300 км/год

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    Курйозний випадок з пенсіонеркою стався у Барселоні - Пенсіонерку звинуватили в перевищенні швидкості до 300 км/год

    Курйозний випадок з пенсіонеркою стався у Барселоні

    Фото з відкритих джерел

    Жінка сплатила штраф, але після розголосу у ЗМІ влада визнала технічну несправність радара і анулювала грошове стягнення

    У Барселоні пенсіонерку оштрафували за те, що вона нібито розганялася на дорозі до 300 кілометрів за годину. Про це пише noticia.

    Радар зафіксував порушення швидкісного режиму в тому місці, де максимально допустима швидкість встановлена на рівні 60 кілометрів за годину. Пенсіонерка на Audi Q2 нібито розігналася до 298 кілометрів.

    Вона сплатила штраф у розмірі 600 євро, але розповіла про цей випадок журналістам. За її словами, вона ніяк не могла рухатися з такою швидкістю.

    «Фернандо Алонсо (дворазовий чемпіон світу серії Формула-1, – ред.) міг би, але я – ні», – сказала вона.

    Після висвітлення ситуації в ЗМІ, влада Барселони визнала технічну несправність радара і анулювала штраф.

    До слова, київська влада почала програму зі зниження швидкості руху автомобілів у житлових зонах з пріоритетом територій поблизу лікарень та шкіл з раніше дозволених 50 км/год до 30 км/год.

    Як відомо, в Україні штрафи з автомобілістів стягуватимуть через банки .

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    Теги: пенсіонери Іспанія штраф водій ПДР Audi
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    Пенсіонерку звинуватили в перевищенні швидкості до 300 км/год