У Києві п’яний водій на смерть збив жінку на пішохідному переході

Правоохоронці невдовзі затримали зловмисника, він був у стані алкогольного сп'яніння – тест на драгері показав 1,74 проміле

Жінка віком 50-55 років, яку авто буквально «знесло», загинула на місці

У неділю ввечері, 23 травня, у Голосіївському районі Києва водій автомобіля Ford скоїв смертельний наїзд на жінку, яка йшла по пішохідному переходу. Про це повідомив паблік «Варта Голосієво» в Instagram.

ДТП сталася на перехресті вулиць Конєва та Касіяна. Після скоєння наїзду на жінку водій зник з місця аварії.

Відзначається, що жінка віком 50-55 років, яку авто буквально «знесло», загинула на місці.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений ЗАХИСТ ТА БЕЗПЕКА (@varta_goloseevo)

Правоохоронці невдовзі затримали зловмисника, він був у стані алкогольного сп'яніння – тест на драгері показав 1,74 проміле.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений ЗАХИСТ ТА БЕЗПЕКА (@varta_goloseevo)

До слова, момент жахливої ДТП на Київщині, в якій загинув військовий, потрапив на відео.