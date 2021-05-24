  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    У Києві п’яний водій на смерть збив жінку на пішохідному переході

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Правоохоронці невдовзі затримали зловмисника, він був у стані алкогольного сп'яніння &ndash; тест на драгері показав 1,74 проміле - У Києві п’яний водій на смерть збив жінку на пішохідному переході

    Правоохоронці невдовзі затримали зловмисника, він був у стані алкогольного сп'яніння – тест на драгері показав 1,74 проміле

    Фото: Варта Голосієво, Instagram

    Жінка віком 50-55 років, яку авто буквально «знесло», загинула на місці

    У неділю ввечері, 23 травня, у Голосіївському районі Києва водій автомобіля Ford скоїв смертельний наїзд на жінку, яка йшла по пішохідному переходу. Про це повідомив паблік «Варта Голосієво» в Instagram.

    ДТП сталася на перехресті вулиць Конєва та Касіяна. Після скоєння наїзду на жінку водій зник з місця аварії.

    Відзначається, що жінка віком 50-55 років, яку авто буквально «знесло», загинула на місці.

    Переглянути цей допис в Instagram

    Допис, поширений ЗАХИСТ ТА БЕЗПЕКА (@varta_goloseevo)

    Правоохоронці невдовзі затримали зловмисника, він був у стані алкогольного сп'яніння – тест на драгері показав 1,74 проміле.

    Переглянути цей допис в Instagram

    Допис, поширений ЗАХИСТ ТА БЕЗПЕКА (@varta_goloseevo)

    До слова, момент жахливої ДТП на Київщині, в якій загинув військовий, потрапив на відео.

    Теги: ДТП Київ смерть водій автомобіль алкогольне сп'яніння жінка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Києві п’яний водій на смерть збив жінку на пішохідному переході